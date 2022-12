Festményvásárt tartanak az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom tetőfelújítása javára

Thorday Attila plébános elmondta: az újszegedi Árpád-házi Szent Erzsébet-templom tetőszerkezete 110 éves, és komolyan megtépázta már az idő, a faanyag megroggyant, a cserepek meglazultak. 2018-ban hirdették meg először az adománygyűjtést a hívek körében a felújítására. A városi védettségű épület tetőrekonstrukciójának költsége mintegy 40 millió forint. Az elmúlt években két nagyobb összeghez is sikerült hozzájutnia a plébániának, ám még így is hiányzik egy kis rész.

„Két éve az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása keretében elnyertünk 15 millió forint pályázati támogatást. Majd tavaly az egyházközség egy örökségből hozzájutott egy lakáshoz, amelyet eladtunk, így további 21 millió forinttal tudtuk gyarapítani a tetőfelújításra szánt összeget. A hívek további 2,5 millió forintot adományoztak, így már csak 2,5 millió forintra van szükségünk, hogy meglegyen a teljes összeg” – részletezte a plébános.

A hiányzó összeg összegyűjtése érdekében a közelmúltban olasz tematikájú jótékonysági vacsoraestet is szervezett a plébánia. Simon Miklós tápéi festőművész pedig 36 festményét ajánlotta fel a plébániának, amelyekből a nagyteremben kiállítás nyílt. A művek eladásából származó bevétel felével a templomtető felújítását támogatja az alkotó. A festmények mellett tűzzománcalkotások is vásárolhatók a plébánián, amelyek bevételét szintén a tetőfelújításra fordítják majd. Ezeket Barkos Beáta tűzzománcművész, Simon Miklós felesége ajánlotta fel.

„Mindemellett jótékonysági könyvvásár is zajlik nálunk, ugyanis voltak olyan hívek is, akik könyveket ajánlottak fel eladásra, hogy azok bevételével támogassák a tetőfelújítást. Az első cserépszállítmány már meg is érkezett a templom mellé, bízunk a legjobbakban. Reményeink szerint február végére befejeződhet a felújítás” – mondta Thorday Attila.

Forrás: Délmagyar.hu / Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Gémes Sándor

Magyar Kurír