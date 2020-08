Fiatal keresztény önkéntesek segítenek Bejrútban a romeltakarításban és a segélyek szétosztásában

Élelmiszerre, ruhára és orvosságra van szükség Bejrútban az augusztus 4-én történt tragikus robbanások következtében kialakult drámai helyzetben. A Szükséget Szenvedő Egyház (Kirche in Not) segélyszervezet jótevőinek segítségnyújtására egész Libanonban és a régióban is nagy szükség van ahhoz, hogy támogassák a közel-keleti keresztények jelenlétét a konfliktusok, az erőszak, a zaklatottság és a tragédiák miatti szenvedés közepette – nyilatkozta Neville Kyrke-Smith, a szervezet brit nemzeti igazgatója.

Fiatal keresztény önkéntesek ezrei ajánlották fel segítségüket a tragikus robbanások után Iskolákat, kolostorokat és plébániákat nyitottak meg menekültközpontokként. Fiatalok csapatai takarítják el a robbanások után maradt törmelékeket és működnek közre a legsürgősebb segélyek szétosztásában – fogalmazott Toufic Bou-Hadir prelátus, a maronita patriarkátus ifjúsági bizottságának igazgatója. Meglepőnek nevezte, ahogy a fiatalok reagáltak a 300 ezer kitelepített család helyzetére. A patriarkátus a Szükséget Szenvedő Egyház projektjének partnereként a katasztrófa által leginkább sújtott ötezer családnak biztosít élelmiszereket. Toufic Bou-Hadir beszélt azoknak a kálváriájáról, akik elkeseredetten várják a híreket eltűnt szeretteik felől, valamint azokról, akik sokkos állapotba kerültek azt követően, hogy a robbanások miatt súlyosan eltorzult holttestek között azonosítani próbálták hozzátartozóikat egy ideiglenesen kialakított hullaházban.

A maronita patriárkátus ifjúsági bizottságának igazgatója arról is tájékoztatott, hogy az Achrafieh negyedben, ahol főleg keresztények élnek, és amely leginkább megrongálódott a robbanások következtében, a romok között rátaláltak egy 25 éves, Joe nevű maronita ifjú holttestére, aki feszülettel a kezében hunyt el. A fiatal ellenállt a kísértésnek, hogy elhagyja hazáját egy jobb jövő keresése érdekében. Maradni akart, hogy „öntözze a cédrust”, azaz Libanon nemzeti jelképét, vagyis hozzá akart járulni nemzete fejlődéséhez. „Joe végül saját vérével öntözte a cédrust” – jegyezte meg Bou-Hadir prelátus.

„Túléltem a 15 éves polgárháborút és mégsem tudtam volna elképzelni, hogy egy ilyen szörnyűséges dolog történjen népünkkel” – fogalmazott Hanan Youssef nővér, a Jó Pásztor Szeretetéről nevezett Miasszonyunk Kongregáció tagja. „Ma az embereknek szükségük van segítségre, jobban, mint valaha. Nagyon hálásak vagyunk a Szükséget Szenvedő Egyház barátainak imáiért és támogatásáért.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír