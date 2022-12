Figyeljünk oda szeretteinkre! – Az ünnepek alatt is bevetésen a görögkatolikus Legott Mentőcsoport

Áldott, békés karácsonyt kívánok – mondjuk ezekben a napokban rendre mindenkinek, akivel csak találkozunk vagy levelezünk. Milyen könnyen fogalmazzuk meg jókívánságunkat, pedig vannak olyanok, akiknek frusztrációt, szomorúságot jelentenek ezek a szavak, az ünnep pedig teher. Nagyon sokan töltik egyedül, magányosan az év utolsó napjait, és sajnos nem egy esetben fordul az elő, hogy végül az „örök nyugalmat” választják maguknak ezek az emberek. A Legott Mentőcsoport igyekszik segíteni a bajban, de vezetőjük arra figyelmeztet, hogy egyszerűbb megelőzni a tragédiát, mint a mentők telefonszámát tárcsázni.

Korunkban egyre komolyabb probléma az, hogy az emberi kapcsolatok megszűnnek, s ez egyébként már nemcsak az idősebb korosztályt érinti. Kutatások igazolják, hogy amikor a társadalmi kapcsolatok iránti igényünk nem teljesül, mentálisan és fizikailag is szétesünk. A hatások egy része az agyra, más része a testre irányul. A magány érzése az ünnepek közeledtével erősödik, ami sajnos nem egyszer vezet tragédiához.

„Minden évszak jellegzetes: nyáron vízbefulladt embereket keresünk, gombaszezonban eltévedt gombászokat, a tanév végén elkóborolt gyerekeket, akik nem mernek hazamenni a rossz bizonyítvánnyal. Sajnos a karácsony meg a magányos emberek időszaka” – mondja Kristóf Imre, aki évtizedek óta ment emberi életeket, de sokat látott bajtársaival még őket is megviseli az évnek ez az időszaka.

„Látjuk az egyedül élő, sokszor magányos embereket, akikre nem úgy figyel a családja, ahogyan kellene. Most három olyan személyt keresünk, akik egyértelműen a magány elől menekültek el. Közönyösek az emberek, és ennek hatását mi folyamatosan tapasztaljuk. Szóval

arra kérek mindenkit, hogy akár egy kis beszélgetéssel, egy rövid látogatással gondoskodjanak szeretteikről. Ha látják, hogy bajban vannak, akkor értesítsék a családsegítő szolgálatot vagy akár a rendőröket.

A Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitászhoz tartozó Legott Mentőcsoport legénysége jelenleg tizenkét főből áll és négy kutyából. Az ebek mindegyikének megvan az úgynevezett tetemkereső vizsgája, (ma egyébként hazánkban rajtuk kívül nincs is másik olyan civil mentőalakulat, melynek kutyái rendelkeznek ezzel a képesítéssel) így közös erővel történik a kutatás, ami akár napokig is eltarthat. Kristóf Imre szerint a legárulkodóbb jel, ha valaki önkezével akar véget vetni az életének, hogy előtte mindent elrendez maga körül. Például kitakarítja az otthonát, összepakol, fontos iratokat hagy elől. Ezt látva is elengedhetetlen, hogy a családtagokat, szomszédokat alaposan kikérdezzék a mentésben segédkezők.

„Sokkal jobban megnyílnak az emberek nekünk, mint egy rendőrnek, s ez azért is fontos, mert nagyon intim részletekbe kell belemennünk ahhoz, hogy sikeres legyen a kutatás. A nyomozati munka összetett, hiszen egyszerű dolog lenne csak úgy vaktában kerestetni a kutyával, de ő csak akkor tud szagot fogni, ha a begyűjtött információk alapján ott engedem el, ahol a legnagyobb eséllyel tűnt el az illető” – hangsúlyozta a mentőcsoport vezetője. Hozzátette: ő és bajtársai is azért érzik magukat „igazi karitászosnak”, mert bár ők nem visznek élelmiszeradományt vagy egyéb segélyszállítmányt az embereknek, de egy eltűnt hozzátartozót vissza tudnak adni a családnak, még ha csak annyira is, hogy tisztességben eltemethessék.

„Mi idén karácsonykor sem pihenünk, ha riasztást kapunk, akkor indulunk; és sajnos annak is nagy a valószínűsége, hogy egy korábban eltűnt személyre ezekben a napokban bukkanunk rá” – mondta Kristóf Imre, aki persze annak örülne a legjobban, ha ezekben a napokban nem lenne feladatuk.

A Legott Mentőcsapat 2009 óta működik a Hajdúdorogi Főegyházmegye égisze alatt. Az elmúlt 13 évben számos belföldi és külföldi bevetésre kaptak felkérést, így például Albániában és Erdélyben árvíznél segítettek, Korfun eltűnt turista felkutatásában, Ecuadorban pedig földrengésnél bizonyították segítő szándékukat és tudásukat. A csoport az emberi életek mentésére szakosodott, tagjai nyílt, erdős, bokros, sziklás területeken, megrongálódott épületekben, romokon, roncsok között, vízen és víz alatt is képesek eltűnt személyek felkutatására, ha lehetséges, mentésére.

A Legott mentőcsapat tagja a Hortobágy Mentőcsoportnak is, amely idén novemberben ismét sikerrel szerzett nemzeti minősítő oklevelet. Az ötévenkénti vizsga azt igazolja, hogy a csapat árvízi és vízi mentés, közepes városi kutatás és mentés szakterületen is bevethető önkéntes mentőszervezetként. A mentőalakulatnak évente mintegy száz riasztása van.

Munkájukat a Hajdúdorogi Főegyházmegyén keresztül bármikor támogathatjuk, hiszen a legkisebb felajánlás is nagy segítség azok számára, akik csendben végzett munkájuk révén több tucatnyi embernek jelenthetnek új esélyt.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír