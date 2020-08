Film készült Bódi Mária Magdolnáról, a vértanú munkáslányról

A film Bódi Mária Magdolna két drámai napját mutatja be: egy napsütéses napot, amikor 1933-ban, 12 éves korában sorsára nézve egy rejtélyes „üzenetet” kap, és élete utolsó napját, amikor elkerülhetetlen számára az áldozathozatal és a halál. 1945. március 23. a II. világháború egyik utolsó napja Magyarországon, amikor az orosz hadsereg megérkezik a balatoni régióba, így Litérre is, és egy orosz katona meggyilkolja Magdolnát.

Buvári Tamás rendező az alkotást visszatérésnek tekinti a fekete-fehér filmhez: Tóth Zsolt operatőr barátjával együtt három első közös filmüket is ezzel a technikával készítették. „A Magdolnát vizualitása határozza meg, hisszük, hogy az érzelmekre ható, szuggesztív képeken keresztül olyan dimenziók nyílhatnak meg a nézők számára, amelyek szavakkal nem elmondhatók. Ehhez a drámához, vagy inkább görög sorstragédiához jól áll az emberi arcot középpontba állító fényképezés, a meditatív tempó, a hosszabb beállítások – igaz, a két különböző napot némileg eltérő stílusban igyekeztünk ábrázolni.”

A film fényképezéséért Tóth Zsolt 2020 februárjában elnyerte a III. Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Verseny díját.

A gyermek Magdolnát Buvári Villő, a felnőtt lányt – a Rossz versekből ismert – Nagy Katica alakítja. A szereplők között van Danis Lídia, Trokán Anna, Turós-Máté Kinga, Hegyi Zoltán, Fehér László, Horváth Csaba.

A Magdolna díszbemutatója a Veszprém-Balaton Filmpikniken lesz, szeptember 4-én, nyilvános premierjére a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon, szeptember 9-én kerül sor.

Az alkotás zenéjét Szirtes Edina Mókus szerezte. A játékfilm gyártója a veszprémi Szeretfilm Stúdió. A mozi közösségi finanszírozásban valósult meg, együttműködésben az Európa Kulturális Fővárosa Veszprém – Balaton 2023 programsorozattal.

*

Bódi Mária Magdolna szülei uradalmi cselédek voltak, nehéz körülmények között nevelkedett. Szerzetesi hivatást érzett, de rendezetlen családi viszonyai miatt nem nyílt rá lehetősége, hogy beléphessen valamelyik szerzetesközösségbe.

„Magdi életének legnagyobb élményét az Eucharisztia, a szentáldozás jelentette elsőáldozó korától kezdve. Akkor is következetesen és hűségesen mindennap szentáldozáshoz járult, amikor a fűzfői Nitrokémia üzemének munkásnőjeként három műszakos beosztásban dolgozott – fogalmazott 2015-ben, Bódi Mária Magdolna halála 70. évfordulóján Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, aki Litéren, a vértanúság színhelyén mutatott be szentmisét. – Krisztus iránti szeretete az emberekkel való viszonyát is áthatotta: szorgalmas, derűs, talpraesett embernek ismerték munkahelyén, kollégái és felettesei nagyra becsülték. Magdi a Mária kongregáció munkájában is lelkesen részt vett, különösen a szegények és rászorulók odaadó szolgálatában.”

Bódi Magdolna imádságaiban azért fohászkodott, hogy fiatalon halhasson meg, és halála közelebb vigye a fiatalokat az Úrhoz – mondta el a bíboros. – Isten elfogadta imáját: amikor 1945. március 23-án a fegyveres szovjet katonák rátámadtak Litéren, az óvóhely bejáratánál az asszonyokra, Magdolna ellenállt, és menekülni próbált. Ezért érték a halálos lövések. Azzal a lelkülettel halt meg, ami áldozatos életét is jellemezte. Ezek voltak utolsó szavai: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!” Halálakor is rózsafüzért tartott a kezében.

A Veszprémi Egyházmegyében 2005 óta tartanak évről évre nagyszabású megemlékezést Bódi Mária Magdolnáról a litéri temetőben és a helyi általános iskola udvarán, vértanúsága színhelyén. Idén a koronavírus-járvány miatt ez elmaradt, de az egyházmegye így is igyekszik méltó módon megünnepelni Magdi halálának 75. évfordulóját.

Forrás: SzeretFilm Stúdió, Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Tóth Zsolt

Magyar Kurír

