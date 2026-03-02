Főapátsági gyűjtés: Több mint 4 millió forinttal támogatták a pannonhalmi robbanás károsultjait

A gázrobbanásban egy személy életét vesztetette, háza teljesen megsemmisült, és további csaknem 40 lakóingatlanban keletkezett kisebb-nagyobb kár. Az adománygyűjtésből befolyt összeget a főapátság teljes egészében a rászorulók megsegítésére fordítja.

A robbanás akkora volt, hogy a több száz méterre lévő főapátság évezredes falai is beleremegtek. A Szent Márton-bazilikában a bencés szerzetesközösség, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjai és a munkatársak épp a napközi imaórát végezték, amikor az első zsoltár éneklése közben a lökéshullám elérte a templomot. Az imádság is abbamaradt egy pillanatra, de ekkor még senki sem sejtette, hogy tragédia történt.

Amint a liturgia után megérkeztek az első hírek a gázrobbanásról és a pusztításról, Hortobágyi Cirill főapát és a szerzetesközösség egyből azon kezdett el gondolkodni, hogyan tudnak a város és az érintettek segítségére sietni. Már akkor elhatározták, hogy online adománygyűjtést indítanak, amelynek el is kezdték a tervezését.

Közben a diákok felajánlották kétkezi munkájukat. Juhász-Laczik Albin, a gimnázium igazgatója és Binzberger Ákos plébános pedig szükség esetére szállást biztosítottak volna mind a mentésben részt vevő önkénteseknek, mind az érintett családoknak. Akkor még nem lehetett tudni ugyanis, hogy mennyire sérültek az ingatlanok, és mikor tér vissza az áram. Végül mindenki meg tudta oldani a lakhatását.

Amikor egyértelművé vált, hogy a mentés és a szolgáltatások helyreállítása órákig elhúzódik, a szerzetesközösség meleg teával látta el a mentésben részt vevőket. Mivel a plébánián sem volt áram, az italt a monostor konyhájáról szállították.

Az esti misén mind a Szent Márton-bazilikában, mind a plébániatemplomban a robbanás áldozatáért és sérültjeiért, valamint a bajba jutott családokért imádkoztak.

Az összefogás ereje – online adománygyűjtés

A főapátság az előkészítő lépések után január 20-án hirdette meg online adománygyűjtési akcióját a károsultak megsegítésére. Megrendítő volt megtapasztalni, hogy felhívásukra mennyien mozdultak meg és nyújtottak segítő kezet a bajbajutottaknak. A gyűjtés ideje – alig több mint négy hét – alatt mintegy száz adományozó utalt összesen csaknem hárommillió-ötszázezer forintot. További mintegy 650 ezer forintot pedig a pannonhalmi Szent Márton-bazilika és a Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom szentmiséin adtak össze a hívek január 25-én és február 1-jén.

A bencés szerzetesközösség hálás minden felajánlásért. Az összegyűlt több mint 4 millió forintot teljes egészében azoknak juttatják el, akiknek most erre a legnagyobb szükségük van. A főapát az adományok elosztásáról személyesen egyeztetett Vas Gábor polgármesterrel. Egyetértettek abban, hogy a főapátsági gyűjtést ugyanazon a módon juttatják el a rászorulóknak, mint amellyel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatja majd a robbanás károsultjait. A segítségnyújtás összehangolása érdekében a szerzetesközösség és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködik. A felhasználásról és az elosztás részleteiről a főapátság a későbbiekben újabb tájékoztatást ad.

Gyorssegély és lelki támogatás

Miközben az adománygyűjtési akció zajlott, a főapátság plébániai karitászcsoportja gyorssegélyként 1 millió 200 ezer forint értékben juttatott el adományokat a károsultaknak. Elsősorban tartós élelmiszert és higiéniai termékeket vittek, hiszen ilyenkor a mindennapi szükségletek beszerzése is megterhelő anyagilag.

A detonáció híre az egész várost megrázta és sokak lelkében mély nyomot hagyott. A szerzetesközösség szeretne ezen a téren is segítséget nyújtani. Plébánosukhoz, Ákos atyához fordulhatnak azok, akik lelki megerősítésre vágynak.

Felelősségvállalás a szükséget szenvedőkért

A rendkívüli helyzetek mellett a főapátság pannonhalmi karitászcsoportja az év során folyamatosan jelen van a rászorulók életében. Évente csaknem ötven család számára nyújt rendszeres segítséget.

2025-ben a különböző programokon keresztül több mint 10 millió forint értékű támogatás jutott el a pannonhalmi rászorulókhoz – mondja Lőrincz Pál OSB, az egyházmegyei karitász vezetője. A támogatások célzott eljuttatása érdekében a karitász szorosan együttműködik a Pannonhalmi Gyermekjóléti Központ szakembereivel.

Volt, akit a Szép Otthon kezdeményezésen keresztül karoltak fel. A több hónapon át tartó felzárkóztató program célja, hogy a nehéz helyzetben élők saját munkájukkal közreműködve javíthassanak lakhatási körülményeiken, ehhez eszköztámogatást és szakmai segítséget kapnak. Másokat a Lak6 projekt keretében támogatott a karitász, hogy ki tudja fizetni a közüzemi számláit. A kisgyermekes családok számára pedig a dm „Együtt a babákért” programja jelent rendszeres könnyebbséget.

Ezek mellett iskolakezdési támogatással, rendszeres tisztítószer-, élelmiszer- és konzervadományokkal segíti a csoport a helyi rászorulókat. Továbbá évek óta megszervezik a „Szent Márton asztala” kezdeményezést is. Ennek keretében a monostor konyhájáról mindennap öt rászorulónak meleg ételt, további öt családnak pedig havonta a teljes hónapra elegendő tartós élelmiszert biztosítanak.

A karitász munkája és a mostani adománygyűjtés is annak a közösségi összefogásnak az erejét mutatja, amely a nehéz pillanatokban különösen is kézzelfoghatóvá válik. Legyen szó ruhagyűjtésről, tárgyi adományról vagy – mint a mostani esetben – pénzbeli felajánlásról, évente több százan kapcsolódnak be a főapátság és karitászszervezetének kezdeményezéseibe. Szerzetesközösségünk minden felajánlást, segítséget és jó szándékú odafordulást hálás szívvel köszön.

A Pannonhalmi Főapátság mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is indított adománygyűjtést a robbanás károsultjainak megsegítésére.

Az adomanyozz.hu oldalon keresztül ITT fogadják a felajánlásokat.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

