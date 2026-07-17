Fogadalmi jubileumot ünnepeltek az erdélyi mallersdorfi ferences nővérek

A szentmise főcelebránsa Márton József, a székelyudvarhelyi kerület főesperes-plébánosa volt.

A szentbeszédet Bátor Botond pálos szerzetes mondta, aki személyes hangvételben szólt Leonetta nővérhez.

A jubiláns nővér egy jelmondatot is választott erre az alkalomra, mely Jn 4,14 versében olvasható: „De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” Ez az élő víz ugyanis, amely mindesz szerzetesi hivatás fenntartója és táplálója.

Forrás és fotó: mallersdorfi ferences nővérek

Magyar Kurír