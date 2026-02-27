Földalatti Egyház – Múzeumszínházi tárlatvezetés volt a pécsi Texas bárban

A székesegyház szomszédságában álló püspöki palota kertjéből indul és a Magtár Rendezvényházig húzódik az a titkos, föld alatti folyosó, amelynek keletkezése valószínűleg a középkorra nyúlik vissza, ám történelmi jelentőségét a 20. század második felében, a kommunista egyházüldözések idején nyerte el. A pécsi püspök ugyanis itt fogadta azokat a vendégeit, akikkel bizalmasan kívánt szót váltani.

A „Texas bár” néven emlegetett alagút ugyanis blokkolta a lehallgató készülékek frekvenciáit, ennek folytán pedig az Államvédelmi Hatóság, amely a püspökséget természetesen folyamatos megfigyelés alatt tartotta, nem tudta nyomon követni az itt zajló találkozókat.

Az emléknaphoz kapcsolódó tárlatvezetést Bánkuti Gábor történész, a PTE Modernkori Történeti Tanszékének oktatója tartotta. A látogatók menet közben meghallgathatták Tüll Alajos SJ börtönéveire való visszaemlékezését Inhof László színművész tolmácsolásában, a pince legmélyebb részén, az úgynevezett „Texas bárban” pedig Nagy Henrik és Kőrösi Boldizsár színművészek idézték meg a kommunista diktatúra időszakára jellemző kettős beszédet.

A föld alatti átjáró és az ott látható, a hitvallók és vértanúk tanúságtételét bemutató állandó kiállítás a pécsi püspökség idegenvezetési alkalmain járható be.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír