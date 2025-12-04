Folytatódik a Katolikus Karitász Integrációs Központjának támogató programja

A Katolikus Karitász 107,57 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatással indította el a „A Katolikus Karitász Integrációs Központ támogató szolgáltatásai – Második ütem” projektet. A kezdeményezés célja, hogy a Magyarországon jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok – köztük különösen az Ukrajnából érkezettek – számára lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs támogatást nyújtson. A projekt a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz Program részeként valósul meg.

A projekt keretében a célcsoport lakhatásának és megélhetésének támogatása (legalább 10 család részére), 30 fő számára magyar mint idegen nyelv képzések biztosítása, a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő tevékenységek támogatása, állampolgári és interkulturális kompetenciákat fejlesztő tevékenységek, valamint pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtás tevékenységek valósulnak meg. A projekt legalább 140 fő támogatását tűzte ki célul.

A projekt a budapesti Bartók Béla út 104. szám alatt található Integrációs Központban valósul meg, és 2026. áprilisig biztosít támogatást az érintettek számára. Az Integrációs Központ a projekt központi helyszíneként szolgál, ahol a program keretében elérhető szolgáltatásokat nyújtják.

A Katolikus Karitász a háború kitörése óta elkötelezetten segíti az Ukrajnából menekülőket, több mint 42 ezer embernek nyújtva különböző formájú támogatást. A szervezet 2022-ben nyitotta meg Integrációs Központját, ahol eddig több mint 3000 család részesült megélhetési és lakhatási támogatásban, magyarnyelv-oktatásban, egészségügyi szolgáltatásokban és közösségi programokban.

A projekt a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz Program keretében, a „Komplex támogató szolgáltatások a Magyarországon jogszerűen tartózkodók részére” című, MMIA Plusz-2.2.1-24 számú felhívásra benyújtott támogatási kérelem révén, az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Célja, hogy fenntartható és hatékony megoldásokat nyújtson a menekültek és más harmadik országbeli állampolgárok integrációjára.

A projektről bővebb információt a www.karitasz.hu oldalon olvashatnak.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó (illusztráció): Merényi Zita (menekültek érkezése Budapestre, a Nyugati pályaudvarra 2022 februárjában.)

