Folytatódott a családakadémia második éve Aradon

A programot a résztvevők, mint minden alkalommal, most is vacsorával kezdték. Ez a mozzanat a találkozók egyik legjobb része, ilyenkor a házaspárok megosztják egymással azokat az élményeket, amelyekben legutóbbi találkozásuk óta volt részük. A közös étkezés alatti beszélgetés segít megérkezni, egymásra és azokra a feladatokra hangolódni, amikkel a következő napon kell majd szembenézniük.

A vacsorát játék (csokor) követte, ami tovább segítette a házaspárokat, hogy szembesüljenek azzal, „hol tartanak” a 2026-os év küszöbén. Az első estét most is a szokásos hálakör zárta.

Az első évvel ellentétben, ahol a résztvevők házastársi kapcsolatában való fejlődés volt a központban, a Családakadémia második évében a hangsúly a kapcsolatban való fejlődés tudományának átadásán lesz. A Nagyváradról érkezett Kovács házaspár feladata lesz, hogy végigkísérje a csoporttagokat az előadásmód minden csínja-bínján.

A rövid emlékeztető, majd alapozó előadás után a házaspárok azt a feladatot kapták, hogy állítsanak össze egy 5 perces előadást egy általuk választott témában, alkalmazva a tanult szempontokat. Az előadások nagyon változatosra sikerültek, szóltak a feltétel nélküli elfogadásról, arról, hogyan imádkozzanak a gyermekeikkel, a toleranciáról, a kommunikációról, illetve arról, hogyan „szervizeljék” a házasságot. Figyelmesen végighallgatva egymás 5 perceseit, a résztvevők megfigyelték egymás előadásmódját, erősségeit vagy éppen hiányosságait, ötleteket merítettek, majd sorban kiértékelték és pozitív kritikával illették az elhangzottakat. A mentor házaspár hozzászólásai kiemelt módon értékesek voltak, hiszen több éves tapasztalataik alapján fogalmazták meg őket.

Ebéd után a házaspárok közelebbről is megismerkedtek a Schönstatt Apostoli Mozgalommal, majd hálakörrel és szentmisével zárták a napot a Boldog Gizella tiszteletére szentelt templomban.

Szöveg: Péter Bernadett

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

