Fontos vagy! – Októberi lelkinap hatvan év felettieknek

A hatvan év körüliek számos kihívással küzdenek, ami kifejezetten az ő korosztályukat érinti: lassan véget érnek a munkában töltött éveik, saját családjuk mellett idős szüleikről is gondoskodniuk kell, vagy már felnőtt gyermekeiknek segítenek az unokák körül. Egyre több egészségügyi nehézséggel néznek szembe, és mindezek mellett próbálnak közösségekben, plébániákon érvényesülni – ahol a programok gyakran inkább a fiatalabbakat szólítják meg. A Ferences Szegénygondozó Nővérek éppen ezért kezdtek bele egy olyan esemény szervezésébe, amelynek célja, hogy az idősebb generáció tagjai érezzék: értékesek Isten szemében.

A vidám, kötetlen, egész napos rendezvény szombaton reggel 9 órakor szentmisével kezdődik, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás mutat be.

A szentmisét és a megnyitót követően Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus tart önismereti fókuszú előadást Emelt fővel előre címmel, majd a résztvevőket állófogadás és egy fotókiállítás várja.

14 órakor egy kerekasztal-beszélgetés kezdődik, melynek moderátora Vágvölgyi Gergely újságíró lesz.

A napot a cserkész színjátszó csoport Vonósnégyes című bohózata zárja.

Az eseményen szívesen látják a világi híveket, papokat és szerzetes testvéreket és nővéreket is. Legyen ez a nap az egymásban való öröm és megbecsülés napja!

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.

