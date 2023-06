Főpásztorukkal zárták a tanévet a Szombathelyi Egyházmegye hitoktatói

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik terheket hordoztok, én felüdítelek titeket”. Székely János püspök beszédében ennek a jézusi hívásnak kettősségén elmélkedve buzdította a jelenlévőket a „könnyű teher” és „édes iga” hordozására. A teher teher marad, de mégis édes – emlékeztette a hitoktatókat, hozzátéve: sok kollégájukkal együtt ezt élhetik éppen most is, amikor a tanévet zárva megkezdődik a táborozások időszaka.

Székely János püspök szentbeszéde ITT visszahallgatható.

Az Egyház a testvéri párbeszéd útját is járja, ennek jegyében a szinodális találkozások sorában a hitoktatók is megoszthatták a főpásztorral meglátásaikat. A zalai kollegák Molnár János atya koordinálásával gyűjtötték össze gondolataikat, amelyeket a találkozón meg is osztottak a többiekkel. Téma volt a felnőttek elérése, valamint a bérmálkozók lelkigyakorlatainak szervezése. Ezen feladatok ellátására van nyitottság, de szükséges hozzá a támogatás is. A főpásztor a szentségi felkészítésre vonatkozóan hangsúlyozta, azon gyermekek, akik egyáltalán nem vesznek részt az Egyház életében, nem engedhetőek az elsőáldozás, illetve a bérmálás szentségének vételéhez. Ugyanakkor ha akár hiányosan is, de megélik katolikus hitüket (például a vasárnapi szentmiséken alkalmanként megjelennek), akkor az ő esetükben lehet mérlegelni, hogy a szentségek vételéhez járulhassanak.

A hitoktatók számára továbbra is fontos útmutatás, hogy a hittanórákon nem elsősorban a lexikális tananyag továbbadása élvez elsőbbséget, hanem a személyes, gyermekek világába belépni kívánó Istennel való találkozásuk elősegítése.

Bár a tanévnek vége, „Isten napszámosaira” a táborok után vár csak a felfrissülés, a rekreáció ideje, hogy a következő tanévben is egységben lehessenek az őket tanító Mesterrel.

A tanév végén főpásztorukkal közösen fohászkodtak a hitoktatók:

„A lábunk együtt járjon,

kezünk együtt gyűjtsön,

szívünk együtt dobbanjon,

bensőnk együtt érezzen,

elménk gondolata egy legyen,

fülünk együtt figyeljen a csöndességre,

szemünk egymásba nézzen és tekintetük összeforrjon,

ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen”

Forrás és fotó: Frikk József hitoktató, állandó diakónus/Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír