Fotográfia két szemmel – Balás László sztereóképeiből nyílik kiállítás a pécsi székesegyházban

Kultúra – 2026. január 14., szerda | 10:11
1

Az ökumenikus imahét évről évre lehetőséget ad, hogy a keresztény hívek egymás templomait felkeresve, együtt imádkozva tegyenek tanúságot Jézus Krisztusról. E közös alkalmakat tovább gazdagítja Balás László fotográfus, a pécsi székesegyházban január 25-én megnyíló kiállítása.

A megnyitót január 25-én, vasárnap tartják a keresztények egységéért tartott imanyolcad 16 órakor kezdődő záró istentiszteletét követően. A kiállítást megnyitja: Mánfai György fotóművész.

Az időszakos tárlat a Dél-Dunántúl katolikus, ortodox, evangélikus és református templomait mutatja be sztereófotókon. A kiállításon látható felvételek különlegessége, hogy a megjelenített templombelsők térhatású képekké állnak össze.

A kiállítás január 25. és február 8. között lesz látogatható.

Fotó és forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #épített örökség #kiállítás #művészet #ökumené #programok

