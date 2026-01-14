Fotográfia két szemmel – Balás László sztereóképeiből nyílik kiállítás a pécsi székesegyházban

A megnyitót január 25-én, vasárnap tartják a keresztények egységéért tartott imanyolcad 16 órakor kezdődő záró istentiszteletét követően. A kiállítást megnyitja: Mánfai György fotóművész.

Az időszakos tárlat a Dél-Dunántúl katolikus, ortodox, evangélikus és református templomait mutatja be sztereófotókon. A kiállításon látható felvételek különlegessége, hogy a megjelenített templombelsők térhatású képekké állnak össze.

A kiállítás január 25. és február 8. között lesz látogatható.

Fotó és forrás: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír