Fra Angelico – születési nevén Guido di Pietro, szerzetesi nevén Fra Giovanni da Fiesole – az Angelico, vagyis angyali nevet alkotásairól kapta.

Vicchióban született, Toszkána környékén 1395 körül, és 1455-ben hunyt el Rómában. A kora reneszánsz egyik legfontosabb festőjének tekinthető, aki Domonkos-rendi szerzetesként és művészként élte életét. Alkotásainak világát mély vallásosság hatja át. Fiatalkorában Firenzében kereste kenyerét, később belépett a domonkos szerzetesközösségbe.

Legfontosabb megbízatásainak a firenzei Szent Márk-kolostor freskóit tartja számon a művészettörténet. Munkamódjára jellemző az itáliai reneszánsz perspektívájának és térábrázolásának használata, a finom vonalvezetés, a nyugodt és harmonikus kompozíció.

A következőkben egy olyan alkotását szeretnénk bemutatni, amely egy bibliai történetet jelenít meg számunkra: Jézus bemutatását a templomban.

Fra Angelico: Jézus bemutatása a templomban

A történetet Lukács evangéliumából ismerjük, amikor Mária és József bemutatják a gyermek Jézust a jeruzsálemi templomban. A festményen központi alakként Simeon áll előttünk, aki karjában tartja a gyermeket, akit Mária adott át neki. Mellette balról József látható, aki áldozati ajándékokat nyújt az oltár fele, amely mögöttük helyezkedik el.

A jelenetet félköríves építmény keretezi, amely egyfajta „szentélybe” helyezi a szereplőket. Az alakok szimmetrikus elrendezése nyugalmat és ünnepélyességet sugároz. A színhasználatot visszafogottság és világosság jellemzi, ami szinte áttetszővé teszi a textúrákat.

Az alkotás egésze azt tükrözi, hogy Fra Angelico számára ezen jelenet megalkotását egyfajta nyugodt áhítat mossa át, amely a szemlélődésből fakad.

Az életrajzírók szerint számára a festészet az imádság egyik formája. Ebből forrásozik a kompozíció egyszerűsége, amely segíti a szemlélőjét abban, hogy az igazán lényegesre figyeljen, amely itt nem más, mint a Megváltó felismerése a gyermekben.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér írása a Vasárnap 2026/5-ös számában jelent meg.

Forrás és fotó: Romkat.ro

