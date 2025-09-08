Gájer László és Rubovszky Rita mutatják be Valaczka András Kamaszkatasztrófa című új kötetünket

A könyvbemutató helyszíne: Három Holló Kávéház Ady-színpada, 1052 Budapest, Piarista köz 1. (belépés a Szabadsajtó út felől).

Időpontja: 2025. szeptember 11., csütörtök, 18 óra

A kötetet Gájer Lászó, egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar tanszékvezetője és Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója mutatják be.

Valaczka András a könyvbemutató alkalmából beavatja a jelenlévőket a kötet születésébe, és a megvásárolt példányokat szívesen dedikálja is. Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője köszöntőt mond, és az eseményt moderálja.

Minden kedves Olvasónkat szeretettel várjuk!

*

Az ismert pedagógus, oktatási szakember, tankönyvíró Valaczka András a kötet előszavában többek között azt is megfogalmazza, hogy kinek ajánljuk ezt a könyvet: „Mindenkinek, akinek kamasz gyereke van. Vagy kamasz gyereke lesz. És persze annak is, akinek kamasz gyereke volt. Hátha szeretné legalább utólag megérteni, hogy hogyan is volt ez az egész. Hogy mitől volt olyan katasztrofális az egész. Vagy mitől volt olyan izgalmas. Olyan emlékezetes. Olyan… különleges.

Mert a kamaszkor egyszerre katasztrofális és izgalmas, kétségbeejtő és különleges.

Talán a legfurább életszakasz az összes közül: groteszk, abszurd, nevetséges, s közben megható, katartikus és felemelő. A gyerekünk második születése.

Az igazi személyiségének a megszületése. Ott áll előttünk egy nap ez a valaki, aki állítólag a gyerekünk. Tegnap legalábbis még az volt. Ott áll előttünk tüskésen, rosszkedvűen és persze elégedetlenül ez a félig még gyerek, félig már felnőtt valaki. Láthatjuk, hogy tegnapról mára szuverén lett, ivarérett lett, látjuk, hogy döntéseket hoz. De látjuk azt is, hogy milyen kelekótya, hogy milyen bizonytalan, hogy teljességgel beszámíthatatlan.

S mi ott állunk mellette tehetetlenül és zavartan, hogy hát akkor menjünk-e vagy maradjunk.

Lelépnünk még nem lehet, éjjel-nappal mellette állni már nem tudunk. A felelősség még rajtunk, de a döntések már nála. Azt se tudjuk, hol jár, mit csinál, miközben az egész élete most dől el, éppen ezekben az években.”

Valaczka András Kamaszkatasztrófa – Túlélési ötletek posztmodern szülőknek című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Lambert Attila; Merényi Zita

Magyar Kurír