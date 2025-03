Gallagher érsek: „Gáza maradjon a palesztinok hazája”

A pusztítás és a romok ellenére Gáza az otthona azoknak a palesztinoknak, akik nemzedékek óta ott születtek és éltek, és akik azon a földön akarnak maradni, hogy újjáépítsék az életüket: „Nem mehetünk mindezzel szembe.” Ezt az álláspontot fogalmazta meg Paul Richard Gallagher érsek az America magazinnak a múlt héten adott hosszú interjújában. A beszélgetésre azt követően került sor, hogy a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára részt vett az éves müncheni biztonsági konferencián.

Trump kontra Gallagher

Arra reagálva, hogy Donald Trump amerikai elnök azt javasolja, hogy a palesztinokat a Gázai övezetből máshová telepítsék, Gallagher érsek emlékeztetett arra, hogy közülük vagy legközelebbi őseik közül hányan kényszerültek már elhagyni a Szentföld más részein birtokolt ingatlanjaikat.

Nem helyes azt mondani, hogy ők problémát jelentenek. Ők emberek, és ennek jegyében kell bánni velük, tiszteletteljesen és emberi méltóságuknak megfelelően,

anélkül, hogy megfeledkeznénk „az óriási szenvedésről, amelyet nap mint nap átéltek és átélnek”. „Egy ilyen javaslat hallatán az ember nem jut szóhoz” – jelentette ki Gallagher érsek.

A kétállami megoldás

Megismételte, hogy a Szentszék álláspontja mindig ugyanaz marad: a kétállami megoldás, vagyis egy izraeli és egy palesztin állam. A Szentszék hosszú ideje, tehát már a „legutóbbi és szörnyű konfliktus” előtt és a 2023. október 7-i „borzalmas eseményeket” követően is ezt az elvet támogatta a nemzetközi közösségen belül, még akkor is, amikor „sokan mások el akarták vetni”. A mostani helyzetet tekintve teljesen nyilvánvaló, hogy a lehetséges megvalósítása „vita tárgyát képezi”, mert a helyzet a ciszjordániai palesztin területeken is rendkívül súlyos. Ha Ciszjordánia területeit annektálná Izrael, akkor a közeljövőben nagyon nehéz lenne elképzelni a két állam megoldásának megvalósítását – jegyezte meg a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára.

A palesztin kérdés a Közel-Kelet egyik központi problémája

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Szentszék továbbra is támogatja a teljes tűzszünetet, az összes túsz szabadon bocsátását, a civilek védelmét és a nemzetközi humanitárius jog teljes körű tiszteletben tartását. Ugyanígy támogatja Gáza újjáépítését, a helyzet stabilizálását a ciszjordániai palesztin területeken és a palesztin nép tiszteletét ezeken a területeken.

A hosszú távú megoldás azonban továbbra is az izraeliek és a palesztinok közötti konfliktus rendezése marad.

Gallagher érsek szerint a palesztin kérdés megoldása „a Közel-Kelet számos problémájának középpontjában áll”, legyen szó Szíriáról, Libanonról vagy a térség más részeiről.

A pápa mindenki pásztora

Az amerikai jezsuita folyóirat emlékeztetett, egyes izraeli és zsidó vezetők kritikájával illették, ahogy a pápa figyelemmel követi az izraeli–palesztin helyzetet, valamint a gázai katolikus közösséget és plébánosukat folyamatosan felhívja telefonon. Gallagher érsek ezzel kapcsolatban felidézte, hogy

Ferenc pápa mindig is megpróbálta megszólítani az ebben a szörnyű konfliktusban részt vevő mindkét felet.

„Igaz, minden este igyekszik felhívni a gázai plébániát, beszélni a papokkal, és hírt kapni az ott élő emberekről” – mondta a szentszéki képviselő. Ezt egy nagyra értékelt gesztusnak nevezte. Ugyanakkor Gallagher érsek felidézte, hogy a pápa számos túsz családját is fogadta, valamint levelet írt Izraelben élő zsidó testvéreinek és nővéreinek, valamint a közel-keleti katolikusoknak is, tehát igyekezett mindenki pásztora lenni.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír