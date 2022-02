Gary Chapman videoüzenetben köszöntötte a magyar párokat a jubiláló házasság hete alkalmából

A világhírű párterapeuta üzenetében hangsúlyozza a házasságban való közös fejlődés fontosságát. A már húsz országban jelen lévő Házasság Hete Mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire, valamint segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek: egy héten át több mint ötven településen közel kétszáz programmal várják országszerte az önkéntes szervezők az érdeklődőket különböző helyszíneken és az online térben. A központi programok fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2021-ben 72 ezer pár kötött házasságot, ami 7,3 százalékkal, 4905-tel több az egy évvel korábbinál. Különösen látványos az emelkedés a 2010-es mélyponthoz (35 520) képest, azaz egy évtized alatt megduplázódott a házasságkötések száma.

Közismert hazai terapeuták tapasztalata szerint ugyanakkor a pandémiás időszak – a bizonytalanság, a rendhagyó élethelyzetek – megviselte a párokat is, ezért most különösen fontos tudatosan odafigyelni a kapcsolatokra. A Magyarországon már 2008 óta jelen lévő Házasság Hete Mozgalom idén a közös fejlődésre kívánja helyezni a hangsúlyt, ezzel is segítve az ingatag helyzetbe kerülő párokat, valamint biztatást és megerősítést adva azoknak is, akiket még jobban összekovácsolt ez az időszak.

Ma hazánkban 3,5 millió ember él házasságban, és az elmúlt időszakban megtapasztalt bezártság, az otthoni munkavégzés, a bizonytalanság egyes kapcsolatokat megerősített, másokat pedig komolyan próbára tett – mondta Herjeczki Kornél, a Házasság Hete Mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója. – Ez olyan nagy szám, hogy a kapcsolatok minőségi javításának már komoly tétje van. Mint fogalmazott: arra biztatják a párokat, hogy ha nehezebb időszakot élnek meg vagy netán krízisbe kerül a házasságuk, akkor tudatosan foglalkozzanak azzal, hogy mi módon lehetne a kapcsolatot megmenteni, tenni a házasság minőségi változásáért, mert a családok szétesése nagy veszteség személyes, gazdasági és társadalmi szinten egyaránt. A stabil, egymást támogató kapcsolat ugyanis nemcsak a párok személyes boldogságát segíti elő, hanem kihat a velük élő gyermekeik életére, munkavégzésük minőségére, és komoly gazdasági vonatkozásai is vannak, ha a családok egyben maradnak.

A jubileumi alkalmon Gary Chapman, a világhírű párterapeuta videoüzenetben köszöntötte a magyar párokat. Az öt szeretetnyelv „atyja” üzenetében utalt az öt évvel ezelőtti nagysikerű magyarországi előadói körútjára, amely azt sugallta számára, hogy a magyar párok különösen elkötelezettek abban, hogy a házasságukban fejlődjenek.

A házasságok vagy épülnek, vagy visszafejlődnek, de soha nem maradnak változatlanok. Minden egyes nap teszünk vagy mondunk valamit, ami vagy jobbá, vagy rosszabbá teszi a házasságunkat – mondta a népszerű előadó, akinek módszere milliók házasságára volt hatással világszerte. – Ha hajlandóak vagyunk bocsánatot kérni és a múltbeli kudarcokért egymásnak megbocsátani, szebbé tehetjük a közös jövőnket. Megtanulhatjuk egymás szeretetnyelvét beszélni, ami nagyban gazdagítja a házasságunkat. Bizonyára lesznek olyanok, akik számára az év legjelentősebb döntése az lesz, hogy együtt maradnak, és dolgoznak azon, hogy javítsanak a kapcsolatukon – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez ráadásul nemcsak a pár javát szolgálja majd, hanem nagy hasznára válik a gyermekeiknek is, akik így példát látnak az egészséges házasságra, ahol a férj és a feleség kölcsönösen arra törekszik, hogy gazdagítsa egymás életét.

