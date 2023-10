Gazdag programkínálattal készül az egyéves zalaegerszegi Mindszentyneum október 23-ára

Az 1956. Lengyelország–Magyarország. Történelem és emlékezet című, október 18. és november 8. között megtekinthető szabadtéri kiállítás fotókkal, térképekkel, valamint ezekhez kapcsolódó rövid magyar és angol nyelvű ismertetőkkel mutatja be az 1956-os poznańi és magyarországi megmozdulások kiváltó okait, az eseményeket és 1956 hatását a két nép történelmére.

A tárlat a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (Instytut Pamięci Narodowej – IPN), a magyar Nemzeti Emlékezet Bizottság (NEB) és a varsói Magyar Kulturális Intézet együttműködésében született meg a Mindszentyneum előtti téren.



Október 20-án délután Mindszenty 1956-os tevékenységét, illetve a vele kapcsolatos személyeket tágabb összefüggéseiben tárgyalja Pánczél Hegedűs János. A történész Nem forradalom, hanem szabadságharc – Mindszenty József 1956-os szerepe és helyzete című előadásában külön taglalja a bíboros Nagy Imrével kapcsolatos ambivalens viszonyát, és tisztázza egyes személyek (Turchányi Albert Egon, Pálinkás Antal, Löwenstein herceg, Habsburg-Lotaringiai Ottó stb.) szerepét.

Szó lesz a hercegprímással összefüggő akkori szervezetekről, személyekről, pártokról is. A szabadságharc egyik oldalán alternatív kibontakozási lehetőségként, sőt „rejtett államfőként” számoltak Mindszentyvel (keresztény és nemzeti pártok, emigránsok, a magyar trónörökös stb.), a forradalmat támogatók között pedig sokan Mindszentyben „ellenforradalmi” és „reakciós” veszélyt láttak (nemzeti kommunisták, szociáldemokraták, népiek, baloldali demokraták stb.), amelyhez más éllel, de a későbbi Kádár-adminisztráció is csatlakozott, illetve hivatalos politikai narratívává fejlesztette. Lesz szó Mindszenty akkori egyházkormányzati tevékenységéről, különös tekintettel a suspensiókra, csonka püspökkari konferenciára, kinevezésekre, és olyan összetett történésekre is, mint az Állami Egyházügyi Hivatal elfoglalása, amelyet szintén a főpap szervezett meg. Az előadáson való részvétel ingyenes.

Október 23-án ugyancsak ingyenesen látogathatók a Mindszentyneum állandó kiállításai 10 és 18 óra között, ezen a napon a kiállítások kurátorai személyes történeteikkel színesítik a tárlatvezetéseket. A vezetéseken való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött a korlátozott létszám miatt.

11:00 Téglától templomig – tárlatvezető Simmer Lívia régész-muzeológus;

13:00 „Szeretetet hoztam ide is” – Mindszenty életútkiállítás – Nemesné Kis Tímea és Kovács Gergely kurátorok vezetésével;

14:30 #Mindszenty Életkapuk interaktív kiállítás fiataloknak;

15:00 (F)Egyház – Egyházüldözés a kommunista diktatúra ideje alatt kiállítás Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, a tárlat kurátorának vezetésével.

Mindezek mellett egész nap változatos programok, a látogatóközpont kávézójában pedig születésnapi akciók várják a látogatókat.

További információ, regisztráció ITT, illetve a Mindszentyneum Facebook-oldalán.



A zalaegerszegi Mindszentyneum ezenfelül csatlakozik a november 12-ig tartó Múzeumok Őszi Fesztiváljához; a további programokról a Mindszentyneum oldalán tájékozódhatnak.

A közel másfél hónapos rendezvénysorozattal a múzeumi élet innovációira, a múzeumokban őrzött tudás megosztásának újszerű lehetőségeire és módjaira, illetve a múzeumoknak a kompetencia– és készségfejlesztésben betöltött szerepére kívánják ráirányítani a figyelmet a szervezők.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye/Mindszentyneum



Magyar Kurír