Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 1.

Giotto, a firenzei születésű festő, szobrász és építész, a trecento művészetének első jelentős alakja volt. Freskóin az emberi érzelmek megragadása és az élet jelentősége kiemelt fontosságú.

Két híres freskósorozata keresztény hitének mélységét mutatja be. Az egyik harmincnyolc kép segítségével mutatja be az evangéliumot, valamint az apokrif Szent Jakab-evangélium egyes történeteit. Másik jelentős freskósorozata az assisi Szent Ferenc-templomban Szent Ferenc életének jeleneteit ábrázolja.

Ez utóbbit mutatja be a Vasárnap erdélyi katolikus hetilap egy hosszabb sorozatban – annak tiszteletére, hogy idén emlékezünk meg Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójáról. Ennek tiszteletére pedig XIV. Leó pápa teljes búcsú elnyerésének lehetőségét hirdette ki.

1. Egy egyszerű ember tiszteleg a fiatal Ferenc előtt

Giotto freskósorozatának első jelenete nem a legismertebb Ferenc-epizódok közé tartozik, mégis kulcsfontosságú. A legenda szerint egy egyszerű assisi férfi leteríti köpenyét Ferenc lába elé, ugyanúgy, ahogyan Krisztust fogadták Jeruzsálemben a húsvét előtti bevonulásakor. Giotto itt nem csodát, hanem felismerést ábrázol: a jelenet lényege az, hogy egy alacsony társadalmi státuszú szereplő intuitívan felismeri Ferenc jövőbeli szentségét, miközben a körülötte állók közömbösek vagy értetlenek.

Ami a kompozíciót illeti, Ferenc még világi ruhában, fiatal nemesként jelenik meg, testtartása nyugodt, nem teátrális. Giotto tudatosan kerüli a heroizálást: Ferenc nem aktív cselekvő, hanem passzív befogadója a gesztusnak. Ez hangsúlyozza, hogy

a kiválasztottság nem önérvényesítés, hanem kegyelem kérdése.

A háttérben álló figurák eltérő reakciói – kíváncsiság, közöny, enyhe gúny – pszichológiai realizmust adnak a jelenetnek, ami Giotto egyik legnagyobb újítása a középkori festészetben.

Teológiai szempontból a jelenet krisztológiai párhuzamot teremt: Ferenc mint alter Christus már itt megjelenik, még mielőtt maga tudná hivatását.

A szentség tehát nem a későbbi aszkézis következménye, hanem eleve jelen lévő isteni szándék.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír