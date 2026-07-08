Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 17.

Giotto di Bondone az Assisi Szent Ferenc-bazilika felső templomában látható monumentális freskósorozat 19. jeleneteként festette meg a Szent Ferenc stigmatizációja című alkotását.

A festő a jelenetet nem arany háttérrel, transzcendens szféra helyezve, inkább egy valóságos, kézzelfogható földi táj díszletében jeleníti meg. Az Alverna szikláit nehéz, tömbszerű, háromdimenziós alakzatokként formálja meg, amelyek éles peremeikkel és a rajtuk megkapaszkodó növényzettel valódi mélységet adnak a térnek. A háttérben meghúzódó kis épületek már a korai, tapasztalati perspektíva szabályai szerint lettek megfestve, érzékeltetve a fizikai kiterjedést és a tömeget. Ebben a valóságos környezetben jelenik meg a hatszárnyú szeráf képében maga a megfeszített Krisztus, akinek szent sebeiből egyenes fénysugarak hasítanak a térbe, elérve Ferenc kezét, lábát és oldalát. A meleg színek hatására a szeráf alakja kiemelkedik a monokróm környezetből.

Szent Ferenc térdelő testtartásban fogadja a sebeket. Súlyos, barna habitusa természetes redőkben követi alakja vonalát, miközben arca egyszerre tükröz mély megrendülést, fizikai fájdalmat és misztikus eksztázist. Giotto ezzel a megközelítéssel a szakrális élményt közelebb hozta az emberhez, megalapozva a korai reneszánsz művészet szellemiségét.

A freskó hűen követi a ferences rend által megkívánt teológiai narratívát, amely Ferencet mint Alter Christust mutatja be a hívőknek. Az alkotás tulajdonképpen egy különleges misztérium bemutatása, hiszen Ferenc volt az első stigmatizált, akinek esetét hitelesen feljegyezték. Bár a Krisztus-követés minden ember küldetése, csak kevesek részesülhetnek ennyire kézzelfoghatóan a vele való egyesülés misztériumában.

A cikksorozat címben megjelenő sorszámai nem a freskók hivatalos, templomtérben található elrendezését követik. A freskókról részletes információkat (számozás, méret, elhelyezkedés) ITT találnak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír