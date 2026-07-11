Giotto di Bondone: Szent Ferenc élete freskósorozat 18.

Az Assisi Szent Ferenc-bazilika felső templomának freskóciklusában a huszadik jelenet IX. Gergely pápa álmát jeleníti meg. Az alkotás a sorozat utolsó szakaszának egyik legkülönlegesebb térelgondolását testesíti meg. A megjelenített történet szerint a szentté avatási eljárás során a pápát kétségek gyötörték arra vonatkozóan, hogy Ferenc oldalsebéből valóságos vér folyt-e. Álmában azonban megjelent neki a szent, aki egy üvegcsébe gyűjtötte a saját sebéből származó vért, végérvényesen eloszlatva az egyházfő kételyeit. A történetet Szent Bonaventura rögzítette a Legenda Major életrajzában.

A falfestményen Giotto lenyűgöző módon teremt egyensúlyt a földi valóság és a látomásszerű, szakrális jelenés között. A jelenet egy gazdagon díszített, gótikus építészeti belső térben zajlik, amely a pápa hálószobája. Az egyházi vezető gazdagon díszített ágyon fekszik, fejét mélyen a párnára hajtva, miközben bíbor takarója plasztikus redőkben omlik alá, hangsúlyozva a test fizikai súlyát és a mély alvás valóságát. Az ágy felett húzódó, finom textilbaldachin ferde vonalai térbeli mélységet kölcsönöznek a képnek, amely hűen képviseli Giotto téralkotó forradalmát.

Míg az előtérben a pápa őrzésére kirendelt szolgák és katonák ülnek, akik fáradtan, nehézkes testhelyzetekben alszanak vagy merengenek, addig a kompozíció jobb oldalán, függőleges tengelyként jelenik meg Szent Ferenc alakja. Ábrázolása éles kontrasztot képez a többi szereplő nehézkes, szinte földhöz ragadt megjelenítésével szemben. Ferenc ugyanis könnyedén, szinte súlytalanul lép be az álom terébe, és közvetlenül a pápa felé nyújtja sebzett oldalát. Giotto zsenialitása abban áll, hogy a csodát beemeli a korabeli, kézzelfogható udvari környezetbe.

A cikksorozat címben megjelenő sorszámai nem a freskók hivatalos, templomtérben található elrendezését követik. A freskókról részletes információkat (számozás, méret, elhelyezkedés) ITT találnak.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír