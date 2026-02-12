Görögkatolikus és evangélikus püspökök találkozóját tartották Budapesten

A hagyományos éves találkozón közös imádság, személyes beszélgetések és két kiemelt egyházi téma megvitatása szerepelt a programban.

A nap közös imádsággal kezdődött a Szent János-kápolnában, ahol a vajhagyó hétfő reggeli szertartásának részleteiből énekeltek – ezek a szövegek már a nagyböjtre, a nagyböjti ima- és lelkiéletre készítik a híveket.

Az imádságot követően a résztvevők rövid bemutatkozással folytatták a találkozót.

Különös figyelem kísérte Keczkó Pál frissen megválasztott püspök beszámolóját, akinek beiktatása február 28-án lesz Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban. Az ünnepélyes szertartásra a görögkatolikus püspököket is meghívták.

A megbeszélésen két fő téma került napirendre.

Először Szemerei János evangélikus elnök-püspök szólt a lelkészi házasságok szépségeiről és nehézségeiről, kiemelve, hogy bár mindkét egyházban többségében házas, családos emberek szolgálnak, a gyakorlatban jelentős különbségek is megfigyelhetők. Abban azonban egyetértés mutatkozott, hogy a lelkészi házasságok is ki vannak téve korunk kihívásainak, és hiteles példát akkor tudnak mutatni, ha őszintén beszélnek küzdelmeikről és a megoldáskeresésről.

A második témát Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezette fel a megújított Ökumenikus Charta ismertetésével. Mivel hivatalos magyar fordítás még nem készült, különösen hasznos volt a szöveg közös áttekintése. A püspökök megerősítették: az ökumenikus párbeszéd útján továbbra is érdemes haladni, hogy az egyházak és a hívek közelebb kerüljenek egymáshoz és Istenhez.

A közös ebéd során a résztvevők további kérdésekről is eszmét cseréltek, és megállapodtak abban, hogy jövőre az evangélikus püspöki testület látja vendégül a görögkatolikus püspököket.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír