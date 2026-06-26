Görögkatolikus Kateketikai Központ nyílt Miskolcon a hitoktatók tanévzárója alkalmával

Hazai – 2026. június 26., péntek | 10:21
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A Miskolci Egyházmegye hitoktatóinak tanévzáró találkozója alkalmával áldotta meg az új Görögkatolikus Kateketikai Központot Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök június 23-án. Ünnepélyes házszentelés után a hitoktatók a tanévzárót már az új helyszínen tartották, a Miskolc-Belvárosi Parókia szomszédságában, a Szeles utca 41. szám alatt.

Papp András, az egyházmegyei Hitoktatási Bizottság elnöke korábban belvárosi parókusként sok-sok éven át látta a társasház földszinti részének átalakulását; különböző kereskedelmi célokra használták, az utóbbi években azonban már csak üresen állt, állaga romlott. Mostantól az egyházmegye hitoktatási munkáját szolgálja majd.

Az épületrészben előadótermet, irodákat, teakonyhát és vizesblokkokat alakítottak ki. A kerítés átalakításával pedig egy kicsike zárt udvarrész is létrejött.

Az új központ megáldásának szertartását Orosz Atanáz püspök végezte. Beszédében a szertartáson felolvasott szentírás részen, Zakeus történetén keresztül a Krisztussal való személyes találkozás jelentőségére hívta fel a figyelmet.

A Jelenések könyvének sorát idézve – „Íme, az ajtónál állok és kopogok, s aki ajtót nyit, ahhoz bemegyek, vele étkezem” (Jel 3,20) – azt hangsúlyozta, hogy a keresztény ember feladata felismerni és befogadni Krisztust a mindennapokban. Ezt állította párhuzamba azzal a ténnyel, hogy nap mint nap nagyon sok nehéz sorsú emberrel találkozhatunk.

Az új intézmény küldetéséről szólva így fogalmazott: „Imádkozunk, hogy üdvösség fakadjon az itteni működésünkből mindazok számára, akikhez küldetést kaptunk.”

A hitoktatók a tanévzárót már az új helyszínen tartották. A kárpátaljai vértanú pap, Csépes János életét bemutató kiállítás is itt kapott helyet egy rövid időre, melyet a vértanú dédunokája, Dudás-Feczák Donáta mutatott be.

A délelőtt folyamán Orosz István Imréné Rita tisztelendő asszony ismertette az új, általa összeállított hittankönyvet. A program részeként a hitoktatók a tanév során összegyűjtött tapasztalataikról is beszámoltak, valamint látogatást tettek a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészségen, ahol Makkai László egyetemi lelkész fogadta őket.

Az egyházmegye hitoktatóira vár az a feladat, hogy a most átadott központ a jövőben ne csak oktatási, de lelki központtá is váljon.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

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