Görögkatolikus papnék: emlékek és receptek – Marosi Anita beregszászi tisztelendő asszony mesél

„Arra nem lehet felkészülni, hogy valaki papné legyen, ez nem egy szakma, mint ahogy a tanárképzőben megtanultuk, hogy kell bánni a gyerekekkel. Ez jön belülről, adatik” – mondja Marosi Anita. A beregszászi tisztelendő asszonynak – bár nem papcsaládból származik – nem a papné lét jelentette a kihívást, hanem amikor férje még az udvarlási szakasz elején megkérdezte: vállalja-e, hogy vele megy majd Kárpátaljára, ha komolyabbra fordul a viszonyuk.

„Ha szerelmes az ember, mindent megígér. Bolondnak néztek: mindenki menekül Kárpátaljáról, én meg odamegyek” – nevet Anita.

A kárpátaljai élet ugyanis minden volt, csak nem könnyű: minden második este órákra kikapcsolták az áramot, nem voltak szupermarketek, és benzinkút helyett házaknál lehetett tankolni. Anita nem bánta, mert a kárpátaljai emberek szeretetükkel kárpótolták. Míg férje az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kollégiumának vezetője, Anita újságíróként és a görögkatolikus teológiai könyvtárban dolgozik.

Anita már kisgyerekes anyaként se volt az az „ősanya típus”: három év alatt jött három gyerek, majd kis szünet után a negyedik, de vitte őket mindenhová, nem akart kimaradni a szellemi pörgésből.

„Van, aki hétféle süteményt süt húsvétra, csilivili a ház, rendezettek a gyerekek, és ebben jól érzi magát. De nem attól leszek értékes, hogy elmondhatom, egyedül mostam le az ablakokat és hajnali ötig sütöttem. A négy fal nagyon be tud szűkíteni, bármennyire élvezi az ember a babázást. Én azt javaslom a fiatalabb tisztelendő asszonyoknak, hogy akárcsak heti két hittanóra is nagyon sokat segíthet.”

Amikor rátérünk a kárpátaljai konyhára, Anita azt mondja: mint mindenben, ebben is fő az őszinteség és a nem megjátszás.

„Képmutatás lenne konyhatündérként bemutatkoznom. Az igazság az, hogy kötelességből főzök, nálunk a férjem az, aki nagyon jól főz és szeret is főzni. Szívesen sütök süteményt, főleg most, hogy a három nagy a karantén miatt itthon van, és szívesen várja. Nálunk még a vasárnapi húslevest is a férjem csinálja! De szerencsés vagyok, hogy a férjemnek sose az volt az elvárása, hogy otthon legyek, hanem mindig abban támogatott, amilyen célt kitűztem. Ha újságírást, akkor abban. Én pedig azzal viszonoztam a szeretetét, hogy mindig mellette álltam a hivatása gyakorlásában. Hol elöl, az élvonalban, hol hátul, a védvonalban.”

Káposztás paszuly

A hozzávalók többnyire megtalálhatóak otthon a kamrában, de ha valami hiányzik, azt a helyi piacokon könnyen be lehet szerezni. Így garantáltan termelői alapanyaggal dolgozunk.

Érdemes egy nappal korábban elkészíteni az alaplevet, de akár aznap is megfőzhetjük. A húslevesbe való zöldségeket használom: répa, petrezselyem, hagyma, karalábé, gerezd fokhagyma, babérlevél, valamint a paszulyt. Ebből főzünk egy alaplevet. Amikor minden megfőtt, kiszedjük a fazékból a zöldségeket, csak a paszuly marad. Ezután visszatesszük főni az alaplevet bő vízzel. Ízesítjük sóval, borssal. Fél kg átmosott savanyú káposztát teszünk bele.

Míg fő a leves, elkészítjük a rántást:

Egy hagymát apróra vágunk. Olajat melegítünk egy serpenyőben. Másfél kanál lisztet felfuttattunk rajta. Beletesszük a hagymát. Állandóan keverjük, hogy meg ne égjen. Ha kész, mehet a levesbe, s ezzel berántjuk az ételt. Majd jön a paradicsomlé, ízlés szerint. Olyan fél liter mehet bele.

Aztán jön az étel színezése. Jó kis nagydobronyi pirospaprikát (3 teáskanálnyi) megfuttatunk egy kicsi forró olajon. Nem sokáig, nehogy odaégjen, mert akkor keserű lesz az étel. Mehet ez is a levesbe.

Tálaláskor teszünk a leves mellé pirított házi kenyeret. Régen ezt a sparhelt platóján pirították. Nálunk, Beregszászban kapható a messze földön híres szerb kenyér, ami leginkább emlékeztet a házi kenyérre. Megdörzsöljük fokhagymával és házi olajba mártjuk.

Aki szereti, tehet a levesbe tálaláskor csípős paprikát.

Másnap, melegítve még jobb a káposztás paszuly.

Hozzávalók:

100 g karalábé

150 g sárgarépa

100 g petrezselyemgyökér

1 babérlevél

1 cikk fokhagyma

200 g tarkabab

500 g savanyú káposzta

2 fej hagyma (ebből egy a rántáshoz)

1,5 kanál liszt

fél liter paradicsomlé

paszuly

étolaj

házi olaj

kenyér

Forrás és fotó: Magyar Görögkatolikusok Facebook-oldal



