Görögkatolikus papnék: emlékek és receptek – Nagyné Danku Ági kenézlői tisztelendő asszony mesél

„Anyukám a »mindennap főzök« típusú anya, így sok mindent ellestem tőle az évek során, de a saját ízek megtalálásában és a gyakorlatban nekem is csak a mindennapi főzés segített. Nekem nagyon sokat jelent a jól felszerelt konyha, hogy a főzés ne vegye el minden időmet; egy-egy kedvenc edény, vagy jó eszköz elengedhetetlen. Egyszer Párizsban voltunk a férjemmel, és amíg mások ruhák és egyéb ajándékok után rohangáltak, mi edényboltba mentünk jó lábasokért, majd az edényekkel teli hátizsákokkal látogattunk el a Louvre-ba” – nevet Nagyné Danku Ági tisztelendő asszony.

Férjével, Nagy Tamás atyával és három gyermekükkel Kenézlőn élnek, immár 2 éve önálló parókián.

„A hívek közül is, amikor betér valaki, sokszor a konyhában talál minket, igazi családi tűzhely melegét sugározza. A harangozó, akinek kovászt adtam kenyérsütéshez, nagyon vigyáz rá, lelkesen nevelgeti. Nyáron, egy vasárnap délután finom kovászos kalácsot sütött, és természetesen minket is megkínált.”

Ági a böjtöt házasság előtt is tartotta szerdán és pénteken, ilyenkor főleg tésztákat főz, de az utóbbi idők nagy kedvence a mákos guba. A négy és fél éves Terézia, a két és fél éves Rozália és az egyéves Szófia is nagy rajongói lettek a tipikus böjtös ételnek.

„Ha Terézia ügyesen lefoglalja a kicsiket, akkor remekül lehet főzni-sütni mellettük. Sőt, gyakran felültetem őket a pultra, szeretnek pogácsát szaggatni, mézeskalácsot sütni, vagy krémeket kóstolgatni.”

Ági angol–történelem szakos tanárként végzett, de szívesen varr, és ebben is tervez a jövőre nézve. Férjével együtt válaszkészen nevelik gyermekeiket, figyelnek a környezetre és igyekeznek tartani a zero waste elvet, átadni ezt a gyermekeiknek is. „Nagyon fontos, hogy törődjünk a teremtett világgal, hogy mit hagyunk örökségül a gyermekeinkre.”

Mákos bobájka

Hozzávalók:

4-5 db száraz kifli

4 dl tej

2 dl tejszín

4 db tojás

6 ek. cukor

50 g vaj + a tetejére

100 g mák/dió

vanília ízlés szerint

A kifliket felkarikázzuk, sütőben kicsit meg is piríthatjuk őket. A szobahőmérsékletű tejet, tejszínt, tojást, cukrot és vaníliát egy keverőtálba tesszük, habverővel összekeverjük, majd belekeverjük a szobahőmérsékletű vajat is. A keveréket picit meg is langyosíthatjuk, majd a kiflikre öntjük és hagyjuk, hogy magukba szívják. Ezután a kiflikarikák felét egy kivajazott jénaiba/tepsibe tesszük, megszórjuk a mák felével, majd megismételjük. A tetejére vajat csipkedünk. Sütőtől függően 180 fokon 20-25 percig sütjük. Mák helyett dióval is készíthető. Vaníliapudinggal vagy vaníliasodóval tálaljuk.

Forrás és fotó: Magyar Görögkatolikusok Facebook-oldal



Magyar Kurír