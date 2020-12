Görögkatolikus papnék: emlékek és receptek – Szemán-Tóth Teodóra tisztelendő asszony mesél

Egy leendő papfeleség, amikor megkérik a kezét, nemcsak egy férfinak, hanem egy egészen más életformának is igent mond, ami nagy áldás, ugyanakkor nagy „teher” is. Van, aki nem is mer rá igent mondani. Én igyekszem úgy csinálni, ahogy a szüleimtől láttam, ők pedig az ő szüleiktől. Édesanyám római katolikus családból száramzik, ő az apai nagymamámtól tanulta meg, hogy kell papfeleségként élni és nagycsaládot kommandírozni” - mondja Szemán-Tóth Teodóra tisztelendő asszony, aki férjével és gyermekeivel Porcsalmán él.

Nagymamájának hét fia született, Teodóráék hatan voltak testvérek. „Egy papcsalád minta: nem mindegy, mit sugárzunk az emberek felé, pozitív példaként kell előttük állnunk, ami nem egyszerű. Az ajtónk mindig tárva: bárki, bármikor jöhet a mindennapi életével. Ebből sokat lehet töltekezni, de mindig ott lenni nehéz és fárasztó is, pláne, ha az embernek rossz pillanatai vannak. Akkor keresem a perceket, hogy elbújhassak.”

Teodóra szociálpedagógusként végzett, és sokat foglalkozott fiatalokkal. A papcsaládok közösségét biztonságosnak éli meg gyermekkorától fogva: egy olyan zárt közegnek, melyben az emberek támaszkodhatnak egymásra. „Egy papcsaládban nehezen lehet tervezni: bevásárolni indulnánk, de közbejön egy temetés. Hétvége nincs, szabadidő akkor, ha épp ráér az ember. Hamar megtanuljuk a rugalmasságot.”

Teodóra püspökkenyeret sütött nekünk mutatóba, mert karácsonykor, amikor kántálni mentek a nagyszülőkhöz, nagymamája mindig ezzel kínálta őket. Nagymamája már nem él, de Teodóra szerint édesanyja és sok-sok görögkatolikus család számára példakép volt. „Én teljesen úgy főzök, mint az édesanyám, még az íze is hasonló, de ez az egyetlen sütemény, amit igazán jól el tudok készíteni.”

Püspökkenyér receptje három őzgerinc formához

Hozzávalók:

13 db tojás

13 evőkanál kristálycukor

13 evőükanál liszt

fél csomag sütőpor

1 csomag vaníliás cukor

3/4 müzlis tálnyi darált dió

1 tábla étcsokoládé

1 müzlis tálnyi aszalt gyümölcs (aszalt szilva, aszalt sárgabarack, mazsola, lehet kandírozott narancshéjat és/vagy gumicukrot is előkészíteni)

+vaj és liszt a formák kikenéséhez

Elkészítés:

Előmelegítjük a sütőt 200 fokra. A diót megdaráljuk, az aszalt gyümölcsöket apróra vágjuk, ahogyan az étcsokoládét is. Kikenjük vajjal (lehet olajjal, zsírral is) a formákat, alaposan kilisztezzük. A tojásokat kettéválasztjuk, a sárgáját érdemes nagyobb edénybe helyezni. Először a sárgájára lesz szükségünk, amihez hozzáadjuk a cukrot, és alaposan összedolgozzuk vele kifehéredésig (amikor a cukorkristályok teljesen elvegyülnek a tojássárgával). A tojásfehérjéhez hozzáadjuk a vaníliás cukrot és kemény habbá verjük. A cukros tojássárgához hozzáadjuk a sütőport, a lisztet, a diót, a csokit és az aszalványokat a fele mennyiségű tojásfehérjével. Alaposan kikeverjük, majd a maradék tojásfehérjét is belekeverjük vigyázva, nehogy megtörjön a hab. A kész masszát a formákba öntjük, eloszlatjuk és sütőbe tesszük. A hőfokot 180 fokra visszavesszük, majd 30–40 perc alatt készre sütjük sütőtől függően. Végezzünk tűpróbát, hogy biztosak legyünk, hogy elkészült. A kész süteményt hagyjuk kihűlni, majd szeleteljük fel.

Forrás és fotó: Magyar Görögkatolikusok Facebook-oldal

Magyar Kurír