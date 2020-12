Görögkatolikus papnék: emlékek és receptek – Verdesné Jaczkó Mária Margaréta mesél

Misi, Miki, Pali és Jakab lelkesen méregetik hajdúdorogi kertjükben a legszebb tököt, amelyből édesanyjuk mindjárt ebédet főz. A négy huncut kisfiú egymást túllicitálva kapcsolódik be a főzés folyamatába, hogy asztalra kerüljön a gőzölgő sütőtökkrémleves, mely böjti időszakban gyakran kerül terítékre.

„Olyan könnyű a négy fiúval, hogy sokan mondják: jön majd négy lány is, bár sokan már a jövőbeli menyekkel riogatnak” – nevet Verdesné Jaczkó Mária Margaréta tisztelendő asszony. Grétinek nem lenne ismeretlen a nagy család, hiszen ő maga is kilenc testvérrel együtt nőtt fel. És nem szokatlan a papné lét sem, hisz ezt látta otthon. „Édesanyám egész életében a konyha, a gyerekszoba és a templom között forgott, és nekem is ez a három fő színterem.”

Grétiék nagyon ügyelnek az egészséges életmódra, szép, nagy kertjükben megterem a saláta, hagyma, paradicsom és mindenféle más zöldségek. A fiúk kívülről fújják a gyógy- és fűszernövényeket is. A főzés közös öröm: amikor a három nagyobb iskolában és óvodában van, csak a legkisebb kuktáskodik, de ha megjönnek, szívesen kapcsolódnak be a többiek is.

Férjével együtt nagyon ügyelnek arra, hogy egészséges ételek kerüljenek az asztalra: minimális cukor, csoki, egészséges nasik. A Mikulás is főleg gyümölcsöt és magvakat hozott, egy icipici csoki fért csak a puttonyába.

Adventi naptárukban mindennap új bibliai üzenetet nyitnak, amit reggelente közösen olvas fel a család, és általában van egy jócselekedet is előírva a fiúknak, amit örömmel teljesítenek.

„Papnénak lenni hivatás, amelyben a Jóisten segít, itt van mellettünk. Számos terepen kell helytállnunk, és sok rugalmasság kell, hogy mindezt össze tudjuk egyeztetni férjünk hivatásának támogatásával.”

Sütőtökkrémleves à la Misi, Miki, Pali, Jakab

Hozzávalók:

1 sütőtök

vaj

vöröshagyma

só

snidling

kakukkfű

méz

1 burgonya

1 alma

szerecsendió

zöldség alaplé

A sütőben megsütjük a sütőtököt. Addig a vajon megdinszteljük a hagymát, majd kevés sóval, snidlinggel és kakukkfűvel fűszerezzük. Amikor a hagyma kezd üvegesedni, kevés mézet adunk hozzá. Karamellizálódáskor teszünk bele 1 felkockázott burgonyát és almát. Hozzáöntjük az alaplevet. Ha megpuhult, takarékra véve belekanalazzuk a kész sütőtököt, és kevés őrölt szerecsendióval ízesítjük. Mindezt összeturmixoljuk. Tálalhatjuk parenyica sajttal és pirított tökmaggal is.

Forrás és fotó: Magyar Görögkatolikusok Facebook-oldala

Magyar Kurír