Görögkatolikus sikerek a Miskolci Egyetem sportnapján

A két szakkollégium közössége GörögTűz csapatnévvel nevezett be a főzőversenyre és a kispályás labdarúgásra.

A hallgatók más sportágakban is versenyeztek – például asztalitenisz, csocsó, tájfutás vagy az extrém akadályverseny –, miközben a társaik szurkolása segítette őket. Az egyik szakkollégista hallgató sorsolás útján meg is nyerte a főnyereményt.

Mindeközben a főzőcsapat is vidám hangulatban igyekezte a legjobb formáját nyújtani. A Tócsni különlegességek fantázianevet viselő étel többféle ízben és módon készült el. Volt gluténmentes és fűszeresebb tócsnialap is, melyekre különféle feltétek kerültek, így lett görög ízesítésű, magyaros, illetve egy csirkemelles gombás raguval készült romás tócsni is.

A GörögTűz igazán eredményes napot zárt, nem csak amiatt, mert a főzőcsapata 2. helyezést ért el, hanem azért is, mert a két kollégium hallgatói együtt, egy közösséget alkotva vettek részt a rendezvényen.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye



