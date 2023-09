Görögországban tartották az európai keleti katolikus püspökök találkozóját

A találkozón a görög, ukrán, szlovák, lengyel, horvát, román egyházfőkön kívül jelen volt Nagy-Britannia, Németország és Skandinávia exarchája, Franciaország, Svájc és a Benelux államok keleti egyházakért felelős apostoli adminisztrátora, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika kanonokja, Görögország apostoli nunciusa, Vilnius érseke, aki egyben az Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsának elnöke és a Keleti Egyházak Dikasztériumának titkára.

Az Ukrán Görögkatolikus Egyház nagyszámú küldöttséggel vett részt, Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek vezetésével.

A püspökök a keleti katolikus egyházak a modern világban betöltött szerepéről és helyéről tárgyaltak, és a különböző kihívásokról, amelyekkel az egész Katolikus Egyház szembesül.

A találkozót megnyitó köszöntőjében Manel Nin püspök így fogalmazott: „valódi szinódusi napok lesznek ezek, mert együttlétünk Krisztust, életünk egyedüli Urát középpontba helyezve az imádságról, a visszatekintésről, tanulásról és megosztásról fog szólni.

Legyenek egyházaink kicsik vagy nagyok, virágzók vagy törékenyek, békében, vagy háborúban, mi, főpásztorok, gyöngeségünkben, de szentelésünkkor az isteni kegyelem által megerősítve hívást kaptunk, mint az apostolok, hogy hajóinkat és hálóinkat hátrahagyva Istenről beszéljünk az embereknek, nem kézzel készült, de szimbolikus hálót kivetve: a szentségek és az Isten igéjének hálóját.”

A jelenlévőket Jan Romeo Pawłowski, Görögország apostoli nunciusa is köszöntötte, aki kiemelte a béke fontosságát mint Krisztus egyházának sajátos küldetését.

A találkozó második napján Milan Lach pozsonyi segédpüspök tartott előadást a családok nehézségeiről és kihívásairól a mai világban.

Ezt követően csoportokban vitatták meg az elhangzottakat a megadott támpontok szerint: a modern család kihívásai; az apa hiánya a családban; a hit átadása a családban. A csoportvezetők ezután megosztották az észrevételeket.

Délután a görögországi exarchátus központjában, az athéni Szentháromság-székesegyházban ünnepélyes Szent Liturgiát tartottak, mely egyben a görögországi exarchátus alapításának százéves jubileumi ünnepsége is volt.

Az első világháborút követően a törökök által elfoglalt Anatóliai-félszigetről másfél millió görögnek kellett elhagynia hazáját, akik között voltak katolikusok is. Számukra alapította X. Piusz pápa a Görög Bizánci Rítusú Katolikusok Ordinariátusát, mely később exarchátus lett.

A harmadik nap fő előadását Nyirán János fődiakónus tartotta, aki a papcsaládok, papnék, és papgyerekek sajátos helyzetéről beszélt.

Mint mondta, a papfeleségeknek egészen sajátos a helyzetük és küldetésük, hiszen sokuknak férjük hivatása miatt gyakran kell költözniük, mindig új helyhez, szokásokhoz kell alkalmazkodniuk, a férjüket sokat nélkülözik. A papgyerekekre sokan kiemelt elvárásokkal tekintenek: elvárják, hogy úgy viselkedjenek, mintha ők is papok lennének, holott koruk gyermekei, fiataljai ők is, mint kortársaik. Sokan közülük azt is nehézségként élik meg, hogy az egyház „elveszi” tőlük az édesapjukat. A püspökök felelőssége, hogy sajátos nehézségeikben segítsék őket – hangsúlyozta a fődiakónus. Az általa felvázolt vitaindító kérdéseket ezután ismét kiscsoportokban beszélték meg, hogy hazatérve azok tapasztalatait mindnyájan hasznosíthassák saját egyházmegyjükben.

Délben Bohdan Dzjurak, Németország és Skandinávia exarchája számolt be a háború ukrán családokra gyakorolt romboló hatásáról. Emellett külön is kifejezte háláját, hogy a háború elől menekülők nagy részét nem menekülttáborok, hanem családok fogadták be.

A püspökök este a Megvilágosító Szent Gergely tiszteletére szentelt athéni székesegyházban végeztek örmény rítusú vecsernyét.

A székesegyház az Örmény Katolikus Ordinariátus székhelye. Az örmények az első világháborút követően népirtás áldozatai lettek Kis-Ázsiában; az ide menekülő örmény katolikusok számára alapította XI. Piusz pápa 1925-ben ezt az ordinariátust.

Vecsernye után gyertyagyújtással emlékeztek az örmény népirtás és a jelenleg is pusztító háború ukrán áldozataira.

A találkozó záró napján összegezték a tapasztalatokat, és kijelölték azokat az irányelveket, melyekkel hazatérve a püspökök még jobban tudják segíteni a családokat. A püspöki szinódus kapcsán megfogalmazódott az elhatározás, hogy a szinóduson a részt vevő küldöttek egymással összefogva együtt fogják képviselni a keleti egyházak hangját.

A következő találkozót 2024 szeptemberében Nagyváradon tartják, melynek házigazdája Virgil Bercea nagyváradi püspök lesz.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: CCEE, Kocsis Fülöp metropolita

Magyar Kurír