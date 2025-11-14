Guilherme Peixoto portugál pap-DJ keverte a zenét a kassai ifjúsági találkozón

A pápa angol nyelvű videoüzenetben szólt a fiatalokhoz, amit a Szent Erzsébet-székesegyház előtt felállított színpadon vetítettek le a szentmise végén, amelyet a 75. születésnapját ünneplő Bernard Bober kassai érsek-metropolita, a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke és Nicola Girasoli szlovákiai apostoli nuncius mutatott be.

XIV. Leó elmondta: Európa legkeletibb gótikus stílusú székesegyháza a hit és a remény dobogó szíve. Hangsúlyozta, hogy a résztvevők etnikai sokszínűsége a közös hitben találja meg közös nevezőjét, amely őket kézzelfogható jeleivé teszi annak a testvériségnek és békének, amelyet Krisztus áraszt a szívekbe. És éppen Jézus – magyarázta – hív mindenkit arra, hogy tanúságot tegyen a közösségről, hogy hídépítővé és a bizalom magvetőjévé váljon egy gyanakvástól és megosztottságtól terhelt világban. Az Istentől fakadó bátorság felszabadít és cselekvést fakaszt, hogy együtt emelkedjünk a közöny, a megosztottság és a gyanakvás fölé.

„Ne féljetek tanúságot tenni arról, hogy keresztények vagytok, élni az evangéliumot lelkesedéssel, és megosztani azt az örömöt, amely az Úrral való találkozásból fakad – buzdította a fiatalokat a pápa. – Így az Egyház fiatal arca továbbra is ragyogni fog Közép-Európa szívében, ahol őseitek hite ma is az új élet forrása – mondta nekik.ev

A szentmise után, a székesegyház előtti téren fellépett a szlovák Godzone zenekar, majd az ismert portugál DJ pap, Guilherme Peixoto szolgáltatta a zenét.

*

Guilherme Peixoto 50 éves, digitális misszionárius. „Művész – katolikus pap – katonai lelkész” – ahogy a közösségi oldalain szereplő önmeghatározásokban olvasható. Rendkívüli népszerűségre tett szert a 2023-as lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozón, ahol mint DJ lépett fel.

Egy tavalyi interjúban, amelyet a DJ Mag Italia készített, elmesélte, hogyan növekedett benne párhuzamosan a papi hivatás és az elektronikus zene iránti szenvedély – még ha egy ideig úgy is gondolta, hogy az első nem hagy helyet a másodiknak. Egy Afganisztánban a NATO-csapatokkal töltött időszak hatására kezdett el olyan zenét keresni, amellyel azonosulni tud. A járvány miatti lezárások alatt kezdett el streamelni, a technóra összpontosított és elhatározta, hogy „összeegyezteti ezt a műfajt a spirituális üzenetekkel”, amelyeket közvetíteni akart. Végül a dallamos technóban találta meg a legmegfelelőbb hangzást.

Peixoto tehát a keresztény zene művelői közé tartozik, akik az evangélium ihlette spirituális üzeneteket közvetítenek a zene nyelvén. Az általa választott műfaj elsőre nehezen illeszthető be a Katolikus Egyház által eddig használt zenei stílusok közé, de ő mégis megpróbálja ezt: a DJ Mag Italia cikke szerint „a technót olyan klasszikusokkal váltogatja, mint Danny Tenaglia Music is the answer című száma, és – mint az ifjúsági világtalálkozón is – a Jerusalema és a The Nights Aviciitől, valamint Ferenc pápa és II. János Pál pápa idézetei, sőt „néha kilép a tánczene világából, amikor Luciano Pavarottit vagy Bob Dylant játszik”.

2024-es Hope Tour elnevezésű turnéjának 44 állomása volt, és nagyon sokan követik a nevét viselő közösségimédia-fiókokon is: Instagramon (1,7 millió követő), TikTokon (1,5 millió), Facebookon (352 ezer), valamint természetesen jelen van a Spotify-on és más zenei platformokon. A közzétett képeken és videókon vizuálisan is megjelennek a keresztény szimbólumok.

A zene iránti kötődésen túl a digitális misszionáriusokhoz való hasonlóságát erősítik a róla készült képek is: mosolygós arc, kerek szemüveggel, hibátlan fekete papi öltözet, állandó mozgásban lévő fejhallgató (amely 2019-ben pápai áldást kapott) a teljesen kopasz fején, és a kézmozdulatai, amelyekkel a pult mögött kíséri az általa játszott zenéket.

