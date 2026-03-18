Gyere, ülj mellém! – Nagyböjti ifjúsági lelkinapot tartottak Nagyváradon

Az eseményen közel 270, 14–25 év közötti fiatal vett részt, leginkább azok, akik idén a bérmálás szentsége előtt állnak. A programban dicsőítés, tanúságtétel és interaktív foglalkozások szerepeltek, nővérek, papok és hitoktatók vezetésével. Az eseményről Dobos Henrietta személyes hangvételű beszámolóját adjuk közre, szerkesztve.

A lelkinapot – melynek kezdetén a Szent László-líceum 24 fős kórusa vezetésével dicsőítést tartottak – Böcskei László nagyváradi megyéspüspök nyitotta meg.

Beszédében a főpásztor kiemelte a találkozás örömét, hogy milyen jó látni és tapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bérmálás szentsége által a lelkünk szépségére találhatunk rá, felfedezvén annak értékeit, kincseit. Ha pedig kapaszkodóra vagy megoldásra van szükségünk, üljünk le Jézus lábai elé, és hallgassuk meg az ő szavait.

Előadásában Mihály Balázs nemcsak beszélt arról, hogy mit jelent meghallani az Úr szavait, hogy mit jelent hinni benne és leülni mellé, hanem a képek, a tárgyak és a zene által a lelkünket szólította meg. Tanúságtételében elmondta, hogyan gyógyult fel a betegségéből. Érintette, mindeközben mit jelent elveszíteni az élet értelmét, hogy milyen, ha az alkoholba menekül az ember, és hogy nem lát más kiutat, mint a halál. Mégis van valaki, aki képes a legnehezebb pillanatokban is megmutatni a reményt számunkra. Jézus ott van, jelen van minden nehézségben, és segít nekünk, vállára veszi a mi keresztünket, ha hozzá fordulunk – fogalmazott.

Különleges volt maga az ebéd is, hiszen a fiatalok önfeledten beszélgettek, nevettek, egy fa árnyékában ülve. Nem széken egy asztal mellett, hanem Isten karjaiban, a fűben, a virágok között.

Ezt követően kiscsoportokban folytatódott a lelkinap. 15 csoport volt, melyet több pap, hitoktató és nővér vezetett. A következő kérdésekre keresték együtt a választ: Te mibe menekülsz, amikor nehéz? Mi az a kereszt az életedben most, amit a legnehezebb elfogadni? Szerinted a mai rohanó világban mit jelentene számodra Jézus lábához ülni? Ha ma megállnál előtte öt percre, mit mondanál neki?

A nap csúcspontja a szentségimádás volt, a találkozás, amikor a fiatalok leültek Jézus mellé. Elmélyítette ezt az elcsendesedést Létai Krisztián tanúságtétele, aki azt fogalmazta meg: „Isten rajtunk keresztül dolgozik másokon, és másokon keresztül dolgozik rajtunk.’’ Krisztián kiemelte tanúságtételében a legfontosabbat is: Nem vagy egyedül!

Szöveg: Dobos Henrietta ifjúsági pasztorális referens

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír