Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a győri Káptalandombon

Veres András megyéspüspök prédikációjában emlékeztetett arra, hogy a Szűzanya az újszülött Jézust az egyiptomi fogság tapasztalatában gyökerező mózesi hagyományok szerint mutatta be a jeruzsálemi templomban: „Ha fiad a jövőben megkérdezi, hogy ez miért van, ezt feleld neki: az Úr erős kézzel hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Mert amikor a fáraó makacsul ellenállt, és nem bocsátott el bennünket, az Úr megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban, az emberekét is, az állatokét is. Azért szentelem az Úrnak mind, ami anyja méhét megnyitja, ha az hímnemű. Ezért váltom meg fiaim közül is az elsőszülöttet” – idézte a Kivonulás könyvének sorait (Kiv 13,14–15) a szentmise főcelebránsa.

Veres András püspök kiemelte, hogy Urunk bemutatásának ünnepe Szent II. János Pál pápa szándéka szerint a megszentelt élet világnapja, amikor azokért az embertársainkért imádkozunk, akik osztatlan szívvel, a szerzetesi hivatást választva ajánlották fel életüket Istennek.

Minden megkeresztelt ember hivatott az Istennek szóló odaadásra. Ez a mai gyertyaszentelés is erre irányítja a figyelmünket: a megszentelt gyertya emlékeztessen bennünket arra, hogy szüleink a keresztség szentségében felajánlottak bennünket Istennek. Igyekezzünk egyre tudatosabban megélni az Istennek való odaadottságot, felajánlottságot.

Minden életkörülményben, minden életállapotban törekedjünk Istennek odaajándékozottan élni, és az Istennel való szeretetkapcsolatunkból igyekezzünk másokat is részesíteni, hogy Isten szeretete minél több ember számára megtapasztalható legyen.

A megszentelt gyertya emlékeztethet bennünket az egyházmegyei zsinat jelmondatára is: „Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!” Bárhol is vagyunk, Krisztushoz tartozásunkról mindig tegyünk tanúságot! – fogalmazta meg buzdítását a szentbeszéd zárásaként a Győri Egyházmegye főpásztora.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Molnár G. Tamás

Magyar Kurír