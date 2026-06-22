Gyulafehérváron találkoztak a gyakorlati éves kispapokat kísérő plébánosok

A pasztorális év során egy-egy plébános felel a kispapok kíséréséért és neveléséért: bevezeti a növendékeket a papi élet gyakorlati részébe, így a papságra készülők nemcsak elméleti síkon, hanem a mindennapi szolgálatban is találkoznak a rájuk váró feladatokkal és kihívásokkal.

A találkozón részt vett Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Lukács Imre Róbert általános helynök, a szeminárium elöljárói, valamint az idei gyakorlati éveseket kísérő Bálint István székelykeresztúri, Csont Ede tusnádfürdői és Salamon József gyimesbükki plébános.

A résztvevők a találkozó során együtt tekintettek vissza az elmúlt időszakra, megosztották egymással tapasztalataikat, és értékelték az elmúlt egy év történéseit.

Kovács Gergely érsek köszönetét fejezte ki a jelen lévő plébánosoknak, akik lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy-egy kispap fél éven keresztül a plébánia szolgálatában töltse pasztorális évét.

A felelős lelkipásztorok fontos szerepet töltenek be a hivatások formálódásának folyamatában, hiszen ők vezetik be a fiatalokat a lelkipásztori élet örömeibe és kihívásaiba egyaránt – hangsúlyozta a főpásztor.

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ Facebook-oldala

Fotó: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ archívuma

Magyar Kurír