Háború, erőszak, éhínség, ebola – és most a koronavírus: egyre nagyobb veszélyben a kongói gyerekek

A több évtizednyi háború és politikai instabilitás, a mélyszegénység (egy olyan országban, amelynek valójában kiapadhatatlan forrásai vannak), a szünet nélkül, tízezrével kivándorló családok, a járványok mind borzasztó csapások, s mindezért a gyermekek fizetik a legsúlyosabb árat. Év eleje óta nagyjából száz bejelentés érkezett az ENSZ-hez a gyermekek jogainak súlyos megsértése miatt, miközben a januártól a mai napig terjedő időszakban menekülni kényszerült 200 ezer ember túlnyomó többsége még kiskorú.

„Amíg az egész világ, beleértve Kongót is, a koronavírussal foglalkozott – mondta a Fides hírügynökségnek Gaspare Di Vincenzo, Butembóban, Észak-Kivu tartományban szolgáló comboniánus misszionárius –, a háború itt akadálytalanul folytatódott, sőt, még súlyosbodott is. Észak-Kivu és Ituri környékéről folyamatosan újabb vérfürdőkről kapunk híreket. A menekültek, köztük híveink is néhányan, akiknek a családját lemészárolták, arról számoltak be, hogy az ugandai határ mellett táborozó katonák mindent feldúlnak, a civileket elüldözik, majd elorozzák a házaikat és a környékbeli, egyébként különösen termékeny földjeiket. Jelenleg 2500 család talált menedékre itt nálunk, Butembóban, akiket helybéli – s amint azt el is lehet képzelni – rendkívül bizonytalan helyzetben lévő családok fogadtak be. Mi, comboniánusok igyekszünk gondoskodni az elsődleges szükségletekről, köszönhetően az Olaszországból érkező segítségnek is. A karitász nehézségekkel küzd, és nem tud közbelépni. Amint azt az UNICEF is jelentette, a legnagyobb árat egyértelműen a gyerekek fizetik. Azon túl, hogy elvesztették családtagjaikat, és szemtanúi voltak az erőszaknak, súlyos alultápláltságban szenvednek. Mi itt közel ötven árvának és utcagyereknek adunk otthont, ám országunkban a kisgyermekek helyzete drámai.”

A gyerekek sorsa azonban nem az egyetlen rossz hír az elmúlt időszakból. Amint bő két év után a keleti régiók gócpontjaiban hivatalosan is bejelentették az ebolajárvány végét, a vírus főnixmadárként támadt fel a nyugati területeken, s most újabb áldozatokat szed.

„Nálunk és Beni egész térségében már jó ideje nem jelentettek új esetet (2018 óta 2134 ember hunyt el – a szerk.), de a nyugati régiókból érkező hírek szörnyűek. A rendelkezésünkre álló adatok alapján az egyenlítői tartományban már regisztrálták az első halottakat is (a kormány információi szerint öt főről van szó). Kongónak meg kell küzdenie a koronavírussal is (6700 eset, 153 halott – a szerk.), s a lezárások hatalmas károkat okoznak az így is rendkívül törékeny gazdaságnak. Reméljük, sikerül azonnal megfékezni a járványt a gócpontokban, különben ez már a nagyon sokadik tragédia lesz.”

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: UNICEF

