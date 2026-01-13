Hálaadó szentmise a budai ferenceseknél Majnek Antal OFM püspökké szentelésének jubileuma alkalmából

Majnek Antal 1951. november 18-án született Budapesten. Szerzetesi örökfogadalmát 1981. szeptember 15-én tette le, majd 1982. április 17-én szentelték pappá Budapesten.

A rendszerváltás után, 1989 júliusában két rendtársával együtt érkezett Kárpátaljára a magyar hívek szolgálatára. Huszti plébánosként a huszti és a técsői járásban végzett lelkipásztori szolgálatot. Emellett 1993-tól ellátta a kárpátaljai magyar hívek vikáriusi szolgálatát.

II. János Pál pápa 1995. december 9-én febianai címzetes püspökké, a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé nevezte ki, december 17-től pedig ő lett az általános helynök. Az ünnepélyes püspökszentelésre Rómában került sor 1996. január 6-án.

1997. október 7-én II. János Pál pápa Majnek Antal püspököt nevezte ki a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság ordináriusává, 2002. március 27-én pedig a munkácsi latin szertartású egyházmegye első megyéspüspökévé.

Majnek Antal több mint negyed századon keresztül vezette a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét.

Az emeritus munkácsi megyéspüspököt január 19-én délelőtt 11 órakor köszöntik a püspökké szentelése jubileuma alkalmából a budai Margit körúti ferences templomban, ahol Székely János püspökkel közösen hálaadó szentmisét celebrálnak.

Mindenkit nagy szeretettel várnak az ünnepre!

A program Facebook-eseménye EZEN A LINKEN érhető el.

Forrás és fotó: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Magyar Kurír