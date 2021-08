Haladunk, tekerünk tovább az úton – Célba ért a 14. Ferences Biciklitúra Csíksomlyón

Ennek ellenére jól bírta a csapat, és pontos időben érkezett a Hármaskereszt-emlékműhöz a Tolvajos-tetőre, ahol már a sajtó képviselői és több ismert személyiség mellett Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának az elnöke várta őket. Köszöntötték a kerékpárosokat és elismerően szóltak a 14. Ferences Biciklitúra által vállalt misszióról. Csíkszereda határában Korodi Attila, a város polgármestere is csatlakozott hozzájuk és együtt indultak fel a hegynyeregbe.

A Hármashalom-oltár ünnepi készületben várta a csíkszentsimoni fúvószenekar kíséretében érkezőket. Bátor Botond pálos szerzetes vezetésével hatalmas járműveiken felvonultak a MotorkerékPálosok is. Impozáns látványt nyújtott a szentéllyel szemben leállított 350 motorkerékpár. Időközben felügettek a hegyre a lovas zarándokok is, és a kiérkező családokkal és más érdeklődőkkel együtt csaknem háromezer fős ünneplő tömeg alakult ki. A 85 ferences zarándok és kerékpárjaik a szentély közepén foglaltak helyet, hiszen róluk és nekik szólt az ünnep, valamint a küldetésükről, amit az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hirdetésében vállaltak. A rendezvény fővédnöke, Miklós Edit alpesi síző köszöntötte az egybegyűlteket, és örömét fejezte ki azért, hogy a sport- és hitélet ilyen szorosan összekapcsolható. Főcze Imre Bonaventura testvér elmondta, hogy a mai dinamikusan változó világunkban csak úgy lehet az egyensúlyt megtartani, ha lendületben vagyunk és lendületben maradunk. Ez nagyon hasonlatos ahhoz, ahogyan biciklizünk.

Szentbeszédében Böjte Csaba testvér is megerősítette, hogy a küldetés felvállalásához és annak bevégzéséhez is rengeteg erő szükséges. Elmondta, hogy valójában nem akart biciklizni, de a biciklis közösség őt is „beszippantotta”, és az út csaknem kétharmadán együtt tekert a mezőnnyel. A korának megfelelő, átlagos erőnléte azonban nem lett volna elegendő ehhez a teljesítményhez: sokat segített a kerékpárban elrejtett elektromos mikromotor. Ez hasonlatos ahhoz, ahogy megújulnak Jézus Krisztus szeretetében életenergiáink. Csakhogy amíg a kicsi motor is egyszer csak lemerül, az Úr Jézus szeretetének forrása kiapadhatatlan, és úgy gondolja, ha mindig számíthatunk, és számítunk is erre a támogatásra Tőle, akkor el kell fogadnunk a meghívását, amikor azt üzeni, hogy találkozzunk vele Budapesten.

Zsuffa Tünde, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sajtófőnöke is meghívta a székelyföldi és erdélyi híveket a szeptember 5-én kezdődő budapesti ünnepség eseményeire. Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, Érdemes Művész, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírnöke is hitvallásával erősítette az előtte szólók szavát.

Ahogy a 14. Ferences Biciklitúra mezőnyében is minden székelyföldi tájegység képviseltette magát, úgy a nyeregben egybegyűlt tömeg is hasonló összetételt mutatott, de érkeztek Erdély távolabbi vidékeiről, Magyarországról, sőt a Felvidékről is hívők. Az ötnapos út és rendezvénysorozat befejeződött, a FerBiT bevégezte idei küldetését; „lelkisége viszont bennünk él, a szellemisége bennünk munkál, s reméljük, hogy a lendületünk kitart a következőig, miközben haladunk, tekerünk tovább az úton” – vallják a résztvevők.

Szövegés fotó: Gulyás László

Magyar Kurír