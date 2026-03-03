Halász Dániel és Brenner János vértanúk életéről szóló kiállítás nyílt Szentgotthárdon

Az Európai Unió társfinanszírozásával, a Szlovénia-Magyarország Interreg program keretén belül megvalósuló Messages című projektben összeállított tárlat számos interaktív feladat segítségével hozza közelebb a látogatókhoz Boldog Brenner János és Halász Dániel alakját. A vándorkiállítás első állomása Szentgotthárd. Ezt követően több magyarországi és szlovéniai helyszínen is látható lesz a Fény a határon – Halász Dániel és Brenner János vértanúk nyomában című tárlat.

A kiállításon magyar és szlovén nyelvű szövegeken keresztül, interaktív – több esetben korabeli használati tárgyakat is tartalmazó – tablókon ismerhetik meg a látogatók a két vértanú pap életét és a korszakot, amelyben éltek.

Halász Dániel atyát 1945 tavaszán, Brenner Jánost 1957 decemberében ölték meg. A tettesek ügyeltek rá, hogy kilétükre soha ne derüljön fény – mondta Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök a kiállításmegnyitón.

Az elkövetők arcát ma is sötétség takarja, de az áldozatok arca világít.

A vértanúság nem a gyűlölet végső győzelme, hanem a szeretet végső tanúságtétele – fogalmazott a püspök. – Mit jelent ma hűségesnek lenni? Mit jelent ma az adott szó becsülete? Mit jelent kitartani, amikor a hit nem népszerű? Észrevesszük-e, hogy a vértanúk magvetése bennünk keres termőföldet?

A vértanúk vére ma is akar termést hozni, bennünk – hangsúlyozta végül Fekete Szabolcs Benedek.

A megnyitón Soós Viktor Attila történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja elmondta: középiskolásként találkozott először Brenner János életpéldájával, amikor körmendi gimnazistaként megismerkedett Brenner József atyával. Később több mint nyolcvan olyan papot, hívőt kerestek fel, készítettek velük interjúkat, akik ismerték János atyát.

A történész kiemelte a Legyetek szeretettel című filmet is, amely – akárcsak a mostani tárlat – több emberhez eljut és megismerteti az adott személyt az emberekkel.

Halász Dániel és Brenner János emléke azért is maradt meg, mert pozitív, tiszta, közösséget megerősítő életet éltek – fogalmazott Soós Viktor Attila. Elmondta: Brenner János életével kapcsolatban nemcsak a mosolya maradt meg számára, hanem az a megrázó pillanat is, amikor az orvosszakértő megerősítette, hogy az egyik elkövető még a nyakára is rálépett. Megható pillanat volt még számára a boldoggá avatás, amikor János atya csontereklyéjét testvére, Brenner József atya vitte az oltárra.

Isten kezében tartja mindenki életét – mondta a történész. – Persze minden tragikus haláleset fáj, de egyszer minden a helyére kerül. Lehet, hogy nem emberi módon. Lehet, hogy a veszteségekért nem lehet kárpótolni az embereket, de minden korábbi fájdalom, nehézség odakerül Isten elé.

A Fény a határon című kiállítás Szentgotthárdon március 8-ig látható. A tárlatot a későbbiekben Szombathelyen, Körmenden, Zalaegerszegen és Szlovéniában is több helyen bemutatják.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

