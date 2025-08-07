Hallotta, „mintha ott lett volna” – Így lett Szent Klára a televíziózás védőszentje

1252 karácsony éjszakáján – alig egy évvel halála előtt – Klárát súlyos betegség gyötörte. Olyannyira ágyhoz kötötte a kór, hogy arra sem volt képes, hogy nővértársaival részt vegyen a kápolnában az éjszakai imaórán. Magára maradva így fohászkodott: „Ó, Uram, Istenem, íme, egyedül maradtam veled ebben a kis hajlékban.” Ekkor váratlan dolog történt: „Hirtelen hallani kezdte az orgonát, a responzóriumokat és a testvérek zsolozsmázását Szent Ferenc templomából, mintha ott lett volna.” (KlPer 30)

A Fioretti is megindultan emlékezik meg erről a csodálatos eseményről (Fior 35). A nagybeteg Klára „nagyon bánkódott, hogy nem részesülhet a többiekkel együtt a lelki örömökben. Ám Jézus Krisztus, az ő jegyese nem akarta őt vigasztalanul hagyni, ezért csodálatos módon angyalai által elvitette őt Szent Ferenc bazilikájába, s így lehetővé tette, hogy jelen legyen az éjféli misén és a hajnali zsolozsmán, sőt meg is áldozhasson, s mindennek végeztével visszavitte őt ágyába”.

Amikor nővértársai visszatértek az imádságból, felkeresték Klárát, és így szóltak hozzá: „Ó, Anyánk, Klára nővér, mily nagy örömben volt részünk Jézus születésének ezen a szent éjszakáján! Bár megengedte volna Isten, hogy te is velünk légy!”

Klára azonban örvendezve válaszolt nekik: „Drága nővéreim és leányaim, hálát és dicséretet zengek az én Uramnak, az áldott Krisztusnak, mert nemcsak részt vehettem e szent éjszaka megünneplésében, hanem még nagyobb lelki örömben volt részem, mint nektek: mivelhogy Szent Ferenc Atyám gondoskodásából és az én Uram Jézus Krisztus kegyelméből Szent Ferenc Atyám bazilikájában voltam, testi-lelki fülemmel hallottam az énekes zsolozsmát és az orgonajátékot.”

Így történt, hogy hétszáz évvel Klára halálát követően, 1953. december 20-án Arnaldo Fortini, Assisi akkori polgármestere a csodás eseményre emlékezve azt javasolta Giuseppe Placido Nicolininek, Assisi püspökének, hogy Klárát válasszák az akkortájt robbanásszerűen fejlődő és terjedő rádiózás és televíziózás védőszentjéül. A püspök – aki korábban, 1939-ben is szorgalmazta, hogy Assisi Szent Ferencet nyilvánítsák Olaszország fővédőszentjévé – továbbította a kezdeményezést a Szentszék felé.

Clarius explendescit kezdetű apostoli levelében XII. Piusz pápa kifejezte: „Ez a nagyszerű találmány – mint azt mindenki észleli, és mi magunk is kifejeztük már – nagy gazdagság forrása lehet, ugyanakkor sok nehézséget is okozhat” (ford. Magyar Kurír). Majd ünnepélyesen kijelentette: „Assisi Szent Klára szüzet a televízió védőszentjévé nyilvánítjuk, a mennyei védőszenteket megillető minden kiváltsággal és tisztelettel.”

Bár nyolc évszázad választja el Klárát és korunk emberét – ma, amikor a képernyők, kijelzők életünk megkerülhetetlen „szereplőivé” váltak, bizalommal kérhetjük közbenjárását: szolgálja a televíziózás, az okoseszközök használata valóban az emberiség javát, és ne váljon az elszigeteltség eszközévé. Klára, aki számára karácsony éjszakáján fizikai látás és hallás nélkül is jelenvalóvá vált a megtestesülő Úr, segítsen minket is, hogy felismerjük láthatatlan jelenlétét ott is, ahol talán nem számítunk rá.

Szöveg: Kámán Veronika

Forrás: Ferences Média

Fotó: Wikipédia, ofm.cz

Magyar Kurír