A láthatatlan szemtanúja – Garai Gábor A harmadik király című verséről

A Magyar Katolikus Rádiót hallgatom. A Miért szeretem? soros adásában Fazekas Gyöngyvér nagyszerű hangesszéje Garai Gábor (1929–1987) Bizalom című versét ajánlja a hallgatók figyelmébe. Megkap a szöveg íve, a motívumok patinája, a látásmód szelídsége. Utoljára talán gimnazistakoromban fogtam a kezembe Garai-kötetet, most szívesen lapozom át újra költészetét. Fölelevenednek emlékeim: a didaktikus-sematikus kezdetek után a szerepversek formanyelvi változatosságát is ismerő, cizellált humanizmus szólamai szöknek szárba, a modern ember léthelyzetét alanyi hitellel körvonalazó, reflektált vallomások teljesednek ki a költő műhelyében.

Pillantásomat egy egyszerűvé stilizált, játékosan is komoly darab vonja magára. Idemásolom:

A harmadik király

– Igen, láttam őt, jászolban feküdt,

marhák lehelték rá a meleget;

kicsiny volt, mint más csecsemő, s nagyon

fehér, sápadt, nem szopott eleget.

Igen, egy csillag szépen ragyogott,

de olyan csillag volt, akár a többi;

ott volt az anyja és a pásztorok,

alig volt módom illendőn köszönni.

Hogy szűztől született-e, nem tudom,

de azt beszélik; letettem elébe

a szagos gyantát – elszenderedett,

olyan mélyen, hogy azt se tudtam, él-e.

Majd fölriadt, tüsszentett egy picinyt,

tán a mirrhától – de mást is beszéltek:

ha király lesz földek s vizek felett,

nem felejt el minket se, feketéket.

(1982)

A félrímes (XAXA) drámai jambusok a címben megjelölt személy monológját adják közre; a tizenhat soros szövegtömb (mely tagolódhatna négyszer négy sorra is) a közlés egyöntetűségébe a mondandó egyetemességét komponálja.

Az evangéliumi epizódszereplő megszólaltatásával a költemény új látószöget nyit Jézus születésére és a kereszténység hajnalára. Mindenekelőtt azzal, hogy a beszédmód keresetlenül bizalmas, köznapian esetleges. A két „Igen…” mondatkezdet beszélgetés esendő részletének mutatja a megszólalást; a gyermek Megváltóhoz való viszony („mint más csecsemő”, „akár a többi”) pedig éppúgy nélkülözi a különlegesség jegyeit, mint a kisded maga („elszenderedett”, „tüsszentett egy picinyt”). A beszélőt avatatlan jelenléte („nem tudom”, „azt se tudtam”) elfogulatlan szemlélővé teszi, ami megemeli a gondolatjeles tagolással („– de mást is beszéltek”) nyomatékosított zárósorok hatását: „ha király lesz földek s vizek felett, / nem felejt el minket se, feketéket”.

A keresztény hagyomány szerint a harmadik, a „szerecsen” király (a Biblia még napkeleti bölcseket említ) Boldizsár volt, és fekete bőrszínére utal a jelző. A vers finoman illeszkedik a költő esztétikai világképébe (mely a műalkotásoknak történelemformáló hatalmat tulajdonít): egy mellékesnek tetsző tulajdonságot kinagyítva huszadik századi humanizmusba fordítja a betlehemi születéstörténetet. Vagyis olyan módon korszerűsíti a bibliai elbeszélést, hogy a jászol transzcendens igazságából az emberek vágyott testvériségét olvassa ki.

Vannak Garai Gábornak jelentősebb művei, de A harmadik király a maga emlékezetesen kedves módján ugyancsak joggal kéredzkedik – mint József Attilától a Betlehemi királyok – közös kánoni emlékezetünkbe, karácsonyi szövegkultúránkba.

