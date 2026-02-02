Hamarosan kezdődik a téli olimpia – Leó pápa táviratot küldött Milánóba

XIV. Leó pápa a táviratot Mario Delpini milánói érseknek, a szentmise főcelebránsának címezte. A Szentatya szívélyes üdvözletét küldte mindazoknak, akik részt vettek az olimpiai kereszt átadóünnepségén a Szent Babila-templomban, a milánó-cortinai téli olimpiai és paralimpiai játékok megkezdése alkalmából. A pápa reményét fejezte ki, hogy ez a fontos esemény baráti és testvéri érzelmeket szül majd, tudatosítva a sport értékét az emberi személy átfogó fejlődésének szolgálatában.

A Szentatya imádkozik, hogy ezek az egészséges versengésről szóló napok hozzájáruljanak

a kultúrák és népek közötti hidak építéséhez, elősegítve a befogadást, a szolidaritást és a békét”.

Leó pápa a február 1-jei Úrangyala elimádkozása után többek között felhívta a figyelmet a február 6-án kezdődő milánó-cortinai téli olimpiára, amelyet a paralimpia követ majd. „Jókívánságaimat küldöm a szervezőknek és minden sportolónak. E nagyszabású sportesemények erős üzenetet hordoznak a testvériségről, és felélesztik a reményt egy békében élő világ iránt. Ez az értelme az olimpiai fegyverszünetnek is, annak az ősi szokásnak, amely az olimpiai játékok megrendezését kíséri.

Kívánom, hogy mindazok, akiknek szívén viselik a népek közötti békét, és akik hatalmi pozícióban vannak, e jeles alkalommal konkrét lépéseket tudjanak tenni a feszültség enyhítése és a párbeszéd előmozdítása érdekében.” (Fordította: Tőzsér Endre SP)

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: (© Cerchi/ Chiesa di Milano)/Vatican News

Magyar Kurír