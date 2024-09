Hanghullám a Balatonon – Deák Hedvig nővérrel

Az eseményen Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató, a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templom plébánosa köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a Mindszenty József-emlékév jegyében került sor a programsorozatra.

Az emlékévet Udvardy György érsek hirdette meg, hogy felhívja a figyelmet Mindszenty József veszprémi püspök kinevezésének 80. évfordulójára, akit XII. Piusz pápa helyezett a Veszprémi Egyházmegye élére. Bár Mindszenty mindössze tizennyolc hónapot töltött a püspöki hivatalban, ez az időszak jelentős hatással volt Magyarország történelmére és a keresztény értékek megőrzésére a háborús időkben. Veszprémi püspökként elkötelezett volt a keresztény Magyarország és a Sacra Pannonia eszményeinek megőrzésében, melyet püspöki és bíborosi címerében is kifejezett, Szent Margit alakját választotta fő motívumnak.

Tornavölgyi Krisztián köszöntötte Deák Viktória Hedvig domonkos nővért, aki Szent Margit életének elismert kutatója és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dogmatikatanára. Hedvig nővér több éven át vezette az Árpád-házi Szent Margitról nevezett domonkos rendi közösséget, miközben nagy hangsúlyt fektetett Margit legendájának és életének kutatására.

Deák Hedvig Margit életének kulcsfontosságú helyszíneire, valamint életútjának forrásaira koncentrált előadásában. A hajón utazók megtudhatták, hogy Margit már gyermekkorában a veszprémi kolostorba került, majd a Szűz Mária-szigeten (a mai Margit-szigeten) épült új kolostorba költözött, ahol 12 éves korában szerzetesi fogadalmat tett.

Hedvig nővér különösen hangsúlyozta Margit modernségét, amely a 13. századi keresztény lelkiség megújulásában gyökerezett: Krisztus szenvedésének mélyebb átélése, az Eucharisztia iránti tisztelet és a szegénység vállalása határozták meg életét. Margit erőteljes hivatástudata és az Egyház iránti elkötelezettsége olyan különleges erényekre mutatott, amelyek évszázadokkal később is példaértékűek.

Deák Hedvig nővér nemcsak Szent Margit élettörténetét mutatta be, hanem mélyebb összefüggéseket is feltárt lelkiségének és korának vonatkozásában. A történelmi részletek, mint a szentté avatás folyamata és Margit ereklyéinek sorsa még inkább érdekessé tették az előadást, különösen, hogy Hedvig nővér személyes kapcsolódásait és kutatási eredményeit is megosztotta.

A mai szerzetesek Margithoz való viszonyáról szóló rész összekötötte a múltat a jelennel: Hedvig nővér kitért Margit ereklyéinek történetére, valamint a mai rendtagok Szent Margithoz fűződő kapcsolatára, kiemelve, hogy Margit fiatalon is mély és értelmes életet élt, ami a mai fiatal szerzetesnők számára is vonzó példa.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír