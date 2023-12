Hanis Béla főorvos kapta az Egri Főegyházmegye idei Pyrker-díját

A Pyrker-díjat az Egri Főegyházmegye 2020-ban alapította, Felsőőri Pyrker János László pátriárka-érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, az MTA tiszteleti tagja, a művészetek mecénása, a német nyelvű irodalom számon tartott alakja, a szegények, elesettek állhatatos pártfogójának emlékére.

2023-ban Hanis Béla főorvos kapta az elismerést. Dolhai Lajos rektor méltatásában ismertette a devecseri születésű kitüntetett életpályájának fontosabb állomásait, köztük a győri bencés gimnáziumot, ahol iskolatársa volt Ternyák Csaba érseknek és Veres András győri megyéspüspöknek.

Hanis Béla a Debreceni Egyetemen szerezte diplomáját, 1983-tól dolgozik a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetben, 2019-től osztályvezető főorvosként. „Személyiségét, munkáját és mindennapi életét áthatja a mély vallásosság, mindenben a jóindulat és a becsületesség jellemzi, a bencések hitvallása – ora et labora, imádkozzál és dolgozzál – nemcsak saját életét hatja át, hanem igyekezett gyermekeinek is átadni ezt az életszemléletet” – jellemezte a rektor a díjazottat.

Hozzátette: ahogy Boldog Batthyány-Strattman Lászlót a szegények orvosaként ismerjük, Hanis Béla a papok orvosa, aki évtizedeken keresztül gyógyította a betegeket, különös tekintettel a lelkipásztorokra, az egyházmegyében szolgálatot teljesítőkre.

Ternyák Csaba egri érsek a díj átadásakor úgy fogalmazott, ezzel a kitüntetéssel szeretnék kimutatni Hanis Béla főorvosnak nagyrabecsülésüket, hálájukat és köszönetüket a több évtizedes szolgálatért, amellyel sokak munkáját segítette, lés megköszönni, hogy továbbra is számíthatnak rá.

Hanis Béla köszönetet mondott az elismerésért, s úgy fogalmazott: neveltetése, a győri bencés gimnáziumban kapott útravaló és orvosi esküje szellemében igyekezett mindig helytállni, segíteni a betegeken, így az egyházmegye papjai, dolgozói esetében is.

Az ünnepségen a díjazottat felesége, Hanisné Petró Valéria Giulio Caccini Ave Mariájával köszöntötte.

Az érsekség dolgozóinak karácsonyi műsora zenei és irodalmi művekkel idézte meg a közelgő ünnep hangulatát, ezt követően Juhász Ferenc pasztorális helynök beszédében az ünnepi készület szokásáról elmélkedett, emlékeztetve, éppen nyolcszáz esztendeje állított Szent Ferenc betlehemet Greccio városának közelében.

Felidézte Jon Fosse, a friss Nobel-díjas norvég író gondolatait, elmondva, az Ószövetség emberének haragvó, büntető istenképe Jézus Krisztusban, a betlehemi születés pillanatában vált a szerető, megmentő, megbocsájtó Isten képévé az Újszövetség embere számára.

A helynök azt mondta, nekünk is át kell alakítanunk magunkban a haragvó emberképünket a szeretet és a béke emberének képévé, erre minden esztendőben legkiválóbb alkalom a karácsony. Juhász Ferenc köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek az egész éves gondoskodásáért, figyelméért, s köszöntötte a főpásztort és édesanyját, jókívánságait kifejezve.

Ternyák érsek azt mondta, nagy öröm együtt lenni ebben a körben, ünnepelve Jézus Krisztus születésnapját, és azt, hogy velünk az Isten. Itt van közöttünk, bennünk és a mai karácsony is arra emlékeztet, hogy velünk is akar maradni. Rajtunk is múlik ez, hogy mennyire fogadjuk be szívünkbe.

A Pyrker-díjat elsőként Kuklay Antal főszékesegyházi kanonok, címzetes prépost, nyugalmazott plébános, teológus, könyvtáros, művészettörténész, Pilinszky szakértő kapta 2020-ban. Ezt követően Anna Maria Federici, a Neokatekumenális Út itiner katekétája, majd 2022-ben Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott megyéspüspöke, egykori főszékesegyházi kanonok, az Egri Érseki Papnevelő Intézet volt spirituálisa, rektora és teológiai tanára kapta az elismerést. A Pyrker-díj bronzból készült, 90 mm átmérőjű plakett, Pelcz Balázs szobrászművész alkotása, mely az érsek portréját ábrázolja PYRKER-DÍJ felirattal.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír