Harangmegáldás és Boldog Batthyány-Strattmann László-ereklye elhelyezése az egyedi templomban

A szentmisén koncelebrált Hencz Márton püspöki titkár és Varga Gábor, az egyedi Szentháromság-templom plébániai kormányzója. Az eseményen részt vett Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, Batthyány-Schmidt Margit grófnő és fia, Batthyány Boldizsár, valamint Németh Gábor, Egyed község polgármestere is.

Varga Gábor plébániai kormányzó köszöntőbeszédében ismertette, hogy az elmúlt három év mozgalmasan telt az egyházközségben: 2020-ban a Magyar falu programnak köszönhetően felújították a plébánia kerítését; tavaly a hívek és a helyi vállalkozók nagylelkű adományából a templom harangjai és az azokat mozgató elektromos szerkezet teljes körű felújítása valósulhatott meg. Idén tavasszal önkéntesek és a hívek segítségével a plébánia parkját fásították és parkosították; nyáron a sekrestye és a kápolna újult meg.

1852-től 1882-ig Egyed település a Batthyány család birtoka volt. Így született a gondolat, hogy itt található megújult kápolnájukban állítsanak emléket Boldog Batthyány-Strattmann Lászlónak. Azért választották november 10-ét az ereklye elhelyezésének napjának, mert éppen 150 évvel ezelőtt, 1874. november 10-én született Coreth Mária Terézia, Batthyány-Strattmann László felesége, akivel szintén november 10-én, 1898-ban fogadtak örök hűséget egymásnak – emlékeztetett Varga Gábor plébániai kormányzó.

Veres András püspök szertartás keretében áldotta meg a Szentháromság-templom felújított harangjait, sekrestyéjét és kápolnáját, majd a Batthyány család tagjai elhelyezték a templom kápolnájában Boldog Batthyány-Strattmann László ereklyéjét.

Amikor hálát aduk Istennek az elvégzett munkáért, amit ennek a templomnak a felújításáért, megszépüléséért végeztek, érdemes odafigyelnünk arra is, amire a felolvasott szentírási szakaszok tanítanak – mondta szentbeszédében a Győri Egyházmegye főpásztora.

Az első olvasmány, a száreptai özvegyasszony története (1Kir 17,10–16) és az evangélium (Mk 12,38–44) szoros kapcsolatot mutat egymással. Mindkettő egy-egy szegény asszony cselekedetéről tanít. Úton-útfélen megtapasztalhatjuk a szegénység jelenlétét – hangsúlyozta Veres András püspök. – Jézus is mondta: szegények mindig lesznek veletek (vö. Mk 14,7). Nincs olyan társadalom, ahol mindenki egyformán részesülne az anyagi javakban.

Sík Sándor Te Deum című versében egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket: „Hogy mindig jutott két garasom adni, / és magamnak nem kellett kéregetnem, / hála legyen.”

Mindig tudjunk hálát adni Istennek azért, hogy megvan a mindennapi betevőnk, és hogy talán még arra is jut, hogy másokat segítsünk.

Vannak olyan szellemi, lelki értékek, amelyek gazdagabbá teszik azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Ilyen a mosoly, amellyel bátorítani tudjuk egymást nehéz helyzetekben. Ehhez nem kell szegénynek vagy gazdagnak lenni, mindenki meg tudja tenni – fogalmazott a megyéspüspök.

Az anyagi javak megosztása azonban már sok problémát vet fel. Egyházunk a megosztás erényét igyekszik elénk állítani. Adni öröm. Többet adni még nagyobb öröm, de amit kevesen ismernek fel:

az az igazán nagy öröm, amikor akkor is adni tudunk, amikor mi is rászorulnánk bizonyos dolgokra.

De ezt az örömöt csak kevesen képesek megtapasztalni.

Veres András püspök Loyolai Szent Ignác gondolatait idézve felhívta a figyelmet arra, hogy mindnyájunknak meg kell tanulnunk egyfajta függetlenedést az anyagi javaktól. Ez mindenkinek, legfőképp a keresztény embernek kötelessége, hogy bízzon Isten gondviselésében, és kész legyen akkor is adni, amikor ő maga is rászorul. A száreptai asszony olvasmányban hallott története arra is akar tanítani bennünket, hogy higgyünk jobban a Gondviselésben – emelte ki a főpásztor.

Veres András püspök még szombathelyi megyéspüspökként volt gróf Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásának posztulátora Rómában, így jól ismeri a szent életű orvos életét. Elmondta, hogy a gyógyulás céljából hozzá forduló szegényeknek még az útiköltségét is kifizette a gróf. Számtalan ilyen történetet lehetne még említeni az életéből, aki gazdag volt, de nagylelkűen tudott adományozni – mondta a főpásztor.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír