Harmadszor rendeztek diaszpóra iskolatábort Rómában az olaszországi magyar gyerekeknek

A tábor a Külföldi Magyar Cserkészszövetségen keresztül, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata, továbbá az Olasz Püspöki Konferencia támogatásával valósulhatott meg.

A gyerekek napirendje szerint reggel 8-kor volt ébresztő, majd pizsamás reggeli torna az udvaron. Az estéket a már megszokott és nagyon várt tábortűz zárta. Reggelente felvonták a magyar zászlót, este pedig a magyar Himnuszt énekelve vonták le a nemzeti lobogót. Ezek a megható pillanatok a tavalyi évből is ismerősek voltak a gyerekeknek, már előre várták őket.

A tábor ideje alatt három szakképzett pedagógus vezetésével három csoportban folyt az oktatás, naponta kétszer másfél órában.

Az idei téma is gazdag lehetőségeket kínált: a gyerekek a hét során megismerkedtek a honfoglalás korával, a honfoglaló magyarok törzseivel, annak vezéreivel, jurtát építettek, tanultak rovásírást, írtak lúdtollal, és tintával is.

Tanultak a honfoglaló magyarok által használt gyógynövényekről, a tűnemezelés technikáját elsajátítva alkottak, gyöngyöt fűztek, továbbá sok magyar népdalt és magyar néptáncot is tanultak. A tábor témájához kapcsolódó festett pólók is készültek a hét során.

Mindennap voltak játékos foglalkozások is: két Magyarországról érkezett cserkészlány, Panni és Petra jóvoltából számháborúztak, sőt újdonságképpen éjszakai bátorságpróbát is ki kellett állniuk a gyerekeknek. Természetesen idén sem maradhatott el a gyerekek egyik nagy kedvence, a vízipisztolycsata.

A tábor ideje alatt a Szent István Házban tartózkodott Törő András olaszországi magyar főlelkész, aki a közös étkezésekkor új imákat tanított a gyerekeknek, szentmisét mutatott be, és az esti bátorságpróbán is részt vett mint Koppány egyik őre.

Július 5-én, vasárnap Bellegra város önkormányzata meghívására a településre kirándultak a táborozók. Árpád-házi (Magyarországi) Szent Erzsébet tiszteletére Törő András mutatott be szentmisét a helyi ferences kolostorban, majd megtekintették a San Nicola-templomot, ahol Hajnal János magyar képzőművész freskóiban gyönyörködhettek.

Meghívták a programra helyi gyerekeket is, így az ebédnél vígan ismerkedtek egymással az olasz és a magyar gyerekek. Ebéd után megtekintették a bellegrai mészkőbarlangot, amely Lazio régió legnagyobb barlangja.

Orbán Anita külügyminiszter hivatalos római látogatása alkalmával időt szakított a diaszpóra tábor záró rendezvényére: július 11-én, szombat délelőtt látogatta meg a Szent István Házban táborozókat, beszélgetett a gyerekekkel, a szülőkkel, valamint a nevelőkkel; nagyszerűen érezte magát az olaszországi magyarok között.

Öröm volt látni, hogy a tábor néhány napja alatt valódi kis magyar közösséggé kovácsolódtak a gyerekek. A nagyobb kamaszok kedvesen és segítőkészen fordultak a kisebbek felé – együtt táncoltak, énekeltek, játszottak, és igazi példát mutattak az összetartozás erejéből.

Forrás: Szent István Alapítvány

Fotó: Szent István Alapítvány; Magyarország Külügyminisztériuma Facebook-oldala

Magyar Kurír