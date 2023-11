Harmincéves az albertirsai Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola

„Hálás vagyok elődeimnek, az albertirsai papoknak, a Váci Egyházmegye vezetőinek és az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága vezetőinek, hogy odaadó munkájuk segítségével a kornak megfelelő intézményé változtatták iskolánkat. A 23 fős egyosztályos iskola egy kétszáz fős nyolcosztályos, modern intézménnyé nőtte ki magát” – mondta Farkas Zoltán igazgató a november 13-i ünnepségen.

Az albertirsai katolikus iskola története régre nyúlik vissza. 1764 óta működik a településen oktatási intézmény. A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskolát a rendszerváltás után, 1993-ban indította újra Döbrössy Béla plébános; ekkor kapta a nevét is az intézmény. Fenntartását 2000-ben vette át az egyházközségtől a Váci Egyházmegye; az épület tulajdonjogát 2017-ben kapta meg az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjától. Az intézményben valóban fontos átalakulások történtek az elmúlt években: 2022-ban adták át a tornacsarnokot, melynek révén három csoportszobával, fejlesztő, orvosi, tanári szobával, öltözőkkel, parkolóval is bővült az iskola épülete – ismertette az iskolaigazgató.

Az ünnepségen jelen volt Puskás Balázs, a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója is. „Négygyermekes édesapaként pontosan tudom, hogy ebben a világban mennyire szükség van a Magyarok Nagyasszonya oltalmára – szögezte le beszédében. – Szülőként szeretnénk a gyermekeinket szerető családdal körülvenni, és szeretnénk azt is, hogy amikor gyermekünk kilép otthonról, akkor is szeretetet, törődést, nevelést, fejlődésében való támogatást és személyes figyelmet kapjon. Ez az iskola mindig – és most is, ahogy beléptem – barátságos és otthonos érzést nyújtott nekem.”

A főigazgató ezután a diákokhoz szólva hangsúlyozta: az iskola célja nem csak az ismeretek elsajátítása. „Nemcsak arra van szükségetek, hogy megtanuljatok írni, olvasni és számolni, hanem arra, hogy a környezet, amely körülvesz benneteket, olyan legyen, hogy felélessze a tudásszomjat, könnyebbé tegye a tanulást, elősegítse a közösségbe való beilleszkedést, és ne csak az agyat, hanem elsődlegesen a szívet érintse.”

A beszédek után a diákok és tanárok műsora következett. Az ünnepséget követően az iskola fotótörténeti kiállítását is megtekinthették a jelenlévők.

Az iskola diákjai és pedagógusai egy egész hetet szenteltek az évfordulónak. A hétfői ünnepséget követően, kedden a diákok váltóversenyen vehettek részt; szerdán a volt tanárok és diákok együtt emlékeztek vissza az iskolában töltött időkre, majd táncház és hagyományőrző program következett; pénteken ökumenikus istentisztelettel és ünnepélyes faültetéssel zárták a jubileumot.

„Büszkék vagyunk az elmúlt harminc év sikereire, mely számos nehézségen vezetett át, azonban mindig kiálltunk azokért a hitükben és értékeinkben gyökerező elvekért, amelyek meghatározzák mindennapjainkat, mert iskolánk tudatosan keresztény gyökerekre támaszkodik, és ez nagyban segít az akadályok leküzdésében” – zárta ünnepi beszédét Farkas Zoltán igazgató.

