Határon átívelő lelkigyakorlatot és találkozót tartottak pedagógusoknak

Így Szlovákiából 41 pedagógus, Edelényből, Miskolcról, Homrogdról, Sátoraljaújhelyről pedig 25 pedagógus érkezett, hogy Isten jelenlétében és egymás társaságában töltődjön fel a tanév végén.

Talán még az időjárás is együtt változott a találkozón részt vevők lelkiállapotával a három nap alatt, hiszen a fáradt és a tanévet éppen csak befejező tanárok július 2-án egy szeles, esős napon kezdték el a közös programot Sátoraljaújhelyen, a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. Meglátogatták a római katolikus, majd a görögkatolikus templomot. Megismerkedtek a város szépségeivel, nevezetességeivel, történetével. A Szent Miklós görögkatolikus templomban az Istenszülő köntösének elhelyezése ünnepén kétnyelvű Szent Liturgián is részt vettek, amelyen Mondok István, a borsi görögkatolikus közösség parókusa szlovák és magyar nyelven biztatta a jelenlévőket Mária példáján keresztül, hogy van célja az életünknek, hogy van, akit kövessünk. Este a rossz idő miatt az iskola ebédlőjében ismerkedtek egymással a lelkigyakorlat résztvevői, és közben a helyi iskolában készülő bort is megkóstolhatták.

Másnap már az idő is barátságosabb volt, így bátran indultak a közeli Sárospatakra, hogy folytassák a lelki feltöltődést. A fele társaság a Bodrogon kenukkal, a másik fele pedig a Megyer-hegyi tengerszem meghódítása után jutott el Sárospatakra, ahol a Bodrog Hotelben elköltött közös ebéd után a római katolikus bazilikát nézték meg, majd a várban tettek látogatást, végül ezen a napon is a görögkatolikus templomban hallgatták Mondok István atya gondolatait arról, hogy miként fedezzük fel a csodákat az életünkben.

Az utolsó együtt töltött napon már egyre több volt a nevetés, a jókedv a közösségben. A ragyogó napsütésben a Zemplén Kalandpark attrakciói kovácsolták össze a sok helyről érkezett társaságot. Különösen nagy élmény volt a nemrégiben átadott Nemzeti Összetartozás Hídján átmenni magyarországi és felvidéki kollégáknak, vagy a Magas-hegyi kilátóból megcsodálni a hegyek alatt elterülő gyönyörű vidéket, amelynek egy része ma magyar föld, egy másik része pedig a szomszédos Szlovákia területe. A közös ebéd és a búcsúzkodás után egy lelkileg feltöltődött, szép élményekkel gazdagodott és a találkozás örömében megpihent társaság tért haza.

Szöveg: Papp Zoltán igazgató

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

