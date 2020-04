Hátrányos helyzetű diákok és digitális oktatás? – Új munkarend a Máltai Szeretetszolgálat iskoláiban

Az iskola- vagy óvodafenntartóknak két fontos feladata van – ismertette a helyzetet Thaisz Miklós, az Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány ügyvezető igazgatója. – Az egyik a támogatás. Ebben a rendkívüli és váratlan helyzetben a fenntartó dolga biztosítani a forrásokat, az eszközöket – legyen szó szájmaszkról, gumikesztyűről vagy tabletről –, valamint a folyamatos szakmai és lelki támogatást az intézményekben dolgozó kollégáknak. A másik tipikus fenntartói feladat az iskolák szakmai munkájának ellenőrzése. Ez utóbbit is úgy kell megtenni, hogy az amúgy is túlterhelt, az új módszertannal is küzdő pedagógusok ne plusz tehernek, hanem segítségnek érezzék.

Ahogy megszületett a kormánydöntés a digitális munkarendről, az Máltai Szeretetszolgálat alapítványa azonnal konzultált a fenntartásában lévő iskolákkal és óvodákkal, majd szakmai ajánlást adtak ki külön az alsó tagozatok, felső tagozatok és a középiskolák számára. Ezekben a szakmai ajánlásokban nemcsak szemléletbeli, kommunikációs és pedagógiai-módszertani tippeket adott az alapítvány a pedagógusoknak, hanem konkrét példafeladatokat is készítettek. Az iskoláitól és óvodáitól azt kérte az alapítvány, hogy állítsák össze a megváltozott viszonyokra érvényes saját eljárásrendjüket. Az alapítvány emellett minden iskola számára fejlesztetett egy-egy távoktatási honlapot, amelyen keresztül az intézmények kiadhatják a feladatokat, szövegeket, képeket, videókat oszthatnak meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványához tartozó általános iskolák esetében külön nehézséget jelent, hogy azokba zömmel hátrányos helyzetű tanulók járnak, akiknek az otthoni kommunikációs eszközellátottsága nagyon vegyes, ezért nem tudják a feladatokat csak digitálisan kiosztani. Van olyan település, ahol hetente két alkalommal nyomtatott formában adják át a tananyagot és a feladatokat a gyerekeknek, amikor a családok úgyis megjelennek az ételosztáson.

Összességében azt javasoltuk – hívta fel a figyelmet Thaisz Miklós –, hogy a digitális munkarend ne legyen a normál oktatás tükörképe. Fontosabb megtalálni azokat a fórumokat, ahol a gyerekek örömmel dolgoznak és a figyelmük leköthető. Érdemes továbbá a diákoknak időt hagyni az új rendszerhez való alkalmazkodásra, és csak utána kezdeni új anyagba. Kulcsfontosságú az értékelés is: különösen az első időszakban a pozitív, megerősítő visszajelzésekre kell törekedni.

Az óvodák hivatalosan zárva vannak, a pedagógusok (akik továbbra is kapják a teljes bérüket) ennek ellenére igyekeznek online, illetve ügyeleti jelleggel személyesen is segíteni a szülőket a gyermeknevelésben, a közös idő eltöltésében.

Hasonló a helyzet a fogyatékkal élőket gondozó intézményeiknél is, itt a gyógypedagógusok, gyógytornászok teljes munkaidőben a szülők rendelkezésére állnak, és segítik az otthoni gondozást.

Szintén támogatást jelent, hogy az intézmények egy úgynevezett „innovációs pénzügyi keretből” jutalmazni tudják azon pedagógus kollégáikat, akik mindennapi feladataik mellett még a munkatársaikat is támogatják műszaki segítségnyújtással vagy pedagógiai-módszertani tanácsokkal.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány vezetője hozzátette: ezeket a tapasztalatokat, és minden más módszertani javaslatukat természetesen örömmel megosztják bármely magyar oktatási intézménnyel, amely erre igényt tart, függetlenül a fenntartó kilététől.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa az alábbi településeken üzemeltet intézményeket: Budapest III. kerület, Devecser, Gyöngyös, Gyulaj, Ipolydamásd, Pécs, Tarnabod, Tiszabő, Tiszabura.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír