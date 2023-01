A Házas Hétvége lelkiség papi napot tartott Budakalászon

Az újévhez közeli időpont kínálta a témát: megújulás, újrakezdés. Bíró László püspök idén nem tudott eljönni a találkozóra, ezért levélben köszöntötte a jelenlévőket. „Éppen Szent Család ünnepe van, amikor ezt a levelet írom. Sirák fia könyvéből való a szentmise első olvasmánya. Az atyák éljenek tekintélyükkel! – ez a lényege. (…) Mennyire fontos, hogy a család is, a pap is megőrizze azt a tekintélyt, azt a szolgálatot, amit az Úristen bízott rá. (…) Nagyon fontos, hogy mind a családapa és a családanya, mind a pap tekintélye helyén legyen. (…) Tudom, ti is fáradtan, sok-sok programról jöttetek össze, hogy erősítsétek egymást. Nemzeti egyházunknak nagy ajándéka, hogy évtizedek óta jelen van a Házas Hétvége különböző tájainkon más-más intenzitással. Fontos az újrakezdés és a megújulás.”

A személyes példákkal alátámasztott megrendítő tanúságtételek magukkal ragadták a részt vevő atyákat és házaspárokat, akik aztán hármasban beszélték meg, milyen érzéseket váltottak ki belőlük az elhangzottak. Délután kiscsoportokban mondhatta el mindenki a tanúságtételekkel kapcsolatos gondolatait, érzéseit.

A napot a házas hétvégés hagyományoknak megfelelően az atyák közösen bemutatott szentmisével zárták.

Néhány gondolat a nap értékelésekor elhangzottak közül: a megújulás nem egy pillanat, hanem egy folyamat; mindig lehet újrakezdeni; a mindennapi, aprónak tűnő dolgokban is szükség lehet a megújulásra; Krisztus végtelen szeretete mindig lehetőséget ad a hozzá való visszatérésre, az újrakezdésre; hála a találkozásokért, mély megosztásokért, a megerősítésért és bátorításért, hogy mindig lehet fejlődni a bizalomban, és az elengedés művészetében.

Szöveg: Konrád Zoltán és Csilla

Forrás és fotó: Házas Hétvége

