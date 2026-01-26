Hazatért Nagyváradra a restaurált Szent Jobb-selyemfestmény

A Mária Terézia királynő személyéhez köthető festett Szent Jobb-ábrázolás arra a selyemkendőre készült, amely Szent István jobbját takarta, amikor az ereklye 1771-ben uralkodói közbenjárásra visszaérkezett Raguzából Magyarországra. Az Egyház ezért másodlagos ereklyeként tekint a műtárgyra, amit Mária Terézia autográf (saját kezűleg írt) ereklyeigazoló és adományozó szöveggel látott el.

A képet 2025 januárjában adta át restaurálásra a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye az OSZK-nak a két intézmény közötti együttműködés jegyében. A Szent Jobb-ereklye tíz hónapos szakmai munka után tért vissza a nagyváradi egyházművészeti gyűjteménybe, ahol most tartották meg a sajtónyilvános bemutatót.

Böcskei László megyéspüspök megemlékezett az OSZK-val 2024 áprilisában megkötött együttműködési megállapodásról, amelynek kiemelt eleme volt a kettős értékű ereklye restaurálása, amely egyszerre számít szakrális és történelmi relikviának. Szentírási példázattal utalt az ereklye hazatérésének jelentőségére: „megtaláltam az elveszett drachmámat”. Beszédében kiemelte, hogy az érintéses ereklye mindig arra utal, „aki mögötte van”, és olyan közkincs, amelyet meg kell mutatni, mert ezáltal mások is jobban megismerhetik az Egyház és a közösség értékeit.

Lakatos-Balla Attila, a püspökség egyházművészeti gyűjteményének vezetője hangsúlyozta, hogy Szent István király tisztelete ősi hagyományra tekint vissza, ugyanakkor kevés hozzá köthető ereklye maradt fenn, és még kevesebb látható a nagyközönség számára is. Megfogalmazása szerint a most restaurált kép kivételes műtárgy, amelynek megőrzése különösen nagy szakmai feladatot jelentett. Kiemelte, hogy az OSZK-val fennálló, több évtizedes együttműködés jelentős segítséget nyújt, mivel az ilyen típusú műtárgyak restaurálása csak kevés műhelyben megoldható.

Rózsa Dávid, a magyar nemzeti könyvtár főigazgatója hangsúlyozta: „Mind a nagyváradi püspökség mind a nemzeti könyvtár küldetéséhez hozzátartozik, hogy megőrizze, gondozza és továbbadja az ezeréves magyar keresztény kultúra legfontosabb kincseit, hogy ezek évszázadok múlva is megcsodálhatók legyenek.”

A főigazgató a magyar kultúra napja alkalmából a püspökségnek ajándékozta a Himnusz és a Mátyás király könyvtárából származó Philostratus-corvina egy-egy nemesmásolatát.

Tóth Zsuzsanna, az OSZK főrestaurátora előadásában részletesen ismertette az ereklye történetét, valamint az összetett konzerválási és restaurálási folyamatot. Elmondása szerint a többféle anyagtípus különleges szakmai kihívást jelentett.

A restaurálás célja az ereklyekép hosszú távú megőrzésének biztosítása volt az eredeti megjelenés és szerkezet lehető legpontosabb megtartásával. A munkafolyamatról fényképes és írásos dokumentáció készült, amely a tárolásra, kiállításra és az ideális környezeti feltételekre vonatkozó javaslatokat is tartalmazza.

Forrás és fotó: OSZK

Magyar Kurír