Házszentelést tartottak a Pécsi Egyházmegyei Hivatalban

Hazai – 2026. január 9., péntek | 11:20
Egyházunk hagyománya szerint minden évben a vízkeresztkor megszentelt vízzel házszentelést tartanak az otthonokban, munkahelyeken. Január 7-én Felföldi László megyéspüspök is Isten áldását kérte a Pécsi Egyházmegyei Hivatal épületeire és munkatársaira, hogy munkájukat Isten szeretetének jegyében végezzék.

A püspöki palotában megtartott szertartás közös imádsággal kezdődött, majd a főpásztor megáldotta a sót és a vizet, „hogy megtisztítsa és megszentelje, és Isten szeretetének öröme legyen azon, amit a cseppje megérint”. Ezt követően a munkatársak az egyházmegyei hivatal irodáiban fogadták az áldást.


Vízkeresztet követően a lelkipásztorok a Pécsi Egyházmegyében is elkezdték házszenteléseket, melyre előjegyzést a plébániákon lehet kérni.


A házszentelés hagyománya a 15. században alakult ki. A szertartás során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, otthonokat, épületeket, valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat. Szokás az ajtófélfára felírni az aktuális évszámot és az áldás eredeti, latin szövegében található szavak kezdőbetűit: CMB, azaz Christus Mansionem Benedicat (Krisztus áldja meg e hajlékot). Az áldás azt közvetíti számunkra, hogy Isten szerető figyelme a háznak minden szegletére kiterjed, nem marad rejtve előtte semmi az életünkből, és a legelemibb szükségleteink is fontosak a számára. Így tölti be jelenléte a hajlékunkat, közös életünket.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #népi vallásosság és népi kultúra #ünnepek

