Hiába érkezik meg a karácsony, készület nélkül mi nem érkezünk meg az ünnepre

Kocsis Fülöp metropolita a Szent Liturgián mondott beszédében a karácsonyt megelőző bűnbánati időszakról beszélt, amit Anyaszentegyházunk nagyszerű lehetőségként kínál föl nekünk.

Nem tudunk megérkezni igazán az ünnepre, ha nem teszünk meg mindent azért, hogy lélekben is megérkezzünk

– mondta a főpásztor.

Minthogy a karácsony Krisztus Urunk megtestesülésének ünnepe, vagyis annak ünnepe, hogy a láthatatlan Isten láthatóvá, az elérhetetlen Isten elérhetővé, a megfoghatatlan Isten kézbe foghatóvá, csecsemővé teszi magát, tehát Isten testet vesz magára, ezért nekünk is készülnünk kell testileg is, nem csak lelkileg – mondta az érsek-metropolita. – Nem elég csupán fejben készülni, szépeket gondolni arról, hogy milyen is lesz majd a karácsony, hanem testi cselekedetekkel is hozzá kell járulni ehhez a készülethez. A görögkatolikusok számára csupán annyi az előírás, hogy szerdán és pénteken tartózkodniuk kell a húsételektől. De ez a legalapvetőbb előírás, nyilván érdemes ennél jóval többet is felajánlani.

Érdemes minden napra vállalni valamilyen lemondást, hogy az ünnephez vezető időszak minden egyes napja része legyen a készületnek. Akkor valóban minden nap egy lépéssel közelebb kerülünk az ünnephez. Így tudjuk felfogni igazán azt a titkot, hogy közénk szállt a teljesen lecsupaszított Isten, aki otthagyta istenségének dicsőségét, hogy velünk, földi halandókkal egyesülhessen.

Nekünk is ezt kell tennünk, levetni mindent, ami elválaszthat tőle, hogy mi is készek legyünk erre az egyesülésre.

Azért is fontos ez, mert nagyon sok minden elválaszt minket Istentől. Ha szeretnénk közeledni hozzá, akkor ezektől az akadályoktól meg kell szabadulni – világított rá Kocsis Fülöp metropolita.

Nagy Szent Makariosz szavaival élve az imádság olyan, mint egy tiszta tó, amihez úgy tudunk eljutni, ha a körbevevő nádat, sást, mocsarat leküzdjük. Lehet, hogy ez kellemetlen, hiszen nem könnyű kiirtani a sok gizgazt, ami elválaszt attól a tiszta tótól. Sok ilyen gizgaz van az életünkben, amit el kell távolítani – fogalmazott a főpásztor.

Ha le tudunk mondani kisebb vagy nagyobb dolgokról, akkor ezeken keresztül meg tudunk tisztulni, hogy odaérkezhessünk a karácsony tiszta, tündöklő ünnepéhez.

Isten elérhetővé, megérinthetővé teszi magát. Így tudta megérinteni Jézus köntösét is az az asszony, akiről a mai evangélium is szólt. Neki is keresztül kellett verekednie magát a tömegen, hogy odaérjen Jézushoz, hogy megérinthesse. Meg is gyógyult. Az Úristen engedi, hogy megérintsük őt.

A negyvennapos időszakban sok mindent tár elénk az Egyház, amivel mintegy megérinti a lelkünket. S kell hogy éljünk is ezekkel az eszközökkel – mondta Kocsis Fülöp érsek-metropolita. – A karácsonyi böjti időszaknak különösen fontos eszköze a bűnbánattartás és a szentgyónás. A bűnök azok, melyek abban gátolnak, hogy megérintsük Jézust, hogy közel kerüljünk hozzá, és hogy ő is megérinthessen minket.

Nemcsak az ember törekszik Isten felé, hanem Isten is keresi az embert, elmegy, hogy megtalálja.

Amikor minden remény odavan, akkor Jézus megfordít mindent. Elmegy a föld végső határáig, hogy mindenkit megkeressen. Minket is megtalál, hozzánk is eljön, hogy megérintsen, meggyógyítson, fölemeljen.

A bűnbánat szentségével félretesszük azokat az akadályokat, amelyek miatt nem tudunk odajutni Jézushoz. Az Eucharisztiában pedig ő maga jön elénk, hogy föltámasszon, hogy új életet adjon. Az Eucharisztiában való találkozás nem pusztán érintés, hanem hatalmas ölelés. A Megváltó teljesen magához ölel, isteni módon magába ölel, hogy egyesüljünk vele. Új, végtelen isteni életet kínál fel.

Felfoghatatlan mennyiségű ajándékot kapunk Istentől, s nemcsak karácsonykor, hanem mindennap. Nekünk is mindennap nyitottnak kell lennünk Isten közeledéséhez – zárta tanítását Kocsis Fülöp metropolita.

*

Az előkészületet sok más lehetőséggel is segíti a Görögkatolikus Metropólia: mindennap megjelentetnek egy-egy rövid böjti üzenetet, amely az imádságban ad napi eligazítást; aki kérte, sms-ben is megkapja e napi üzenetet, melyeket a görögkatolikus honlapokon is közzétesznek.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír